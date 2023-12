Galicia lidera en ciencias e equidade no informe PISA e mantense por riba da media de España e da OCDE en todas as variables

O ensino galego conserva unha boa situación pese á incidencia da covid, que repercute de xeito xeral tanto a nivel nacional como internacional

A nosa Comunidade está no primeiro posto do Estado en competencia científica con Castela e León con 506 puntos, 21 máis que a media española e da OCDE

Sitúase en cabeza xunto a Cantabria en equidade, é dicir, nas posibilidades de que un alumno progrese con independencia da súa situación social e económica

PISA subliña a importancia de combinar bos resultados e que estes cheguen a todos para dar igualdade de oportunidades, algo no que Galicia destaca en particular

Galicia rexistra 486 puntos en Matemáticas, 13 máis que o conxunto de España e 14 máis que a OCDE, e unha evolución que na última década só melloran tres países

En lectura obtén 485 puntos, novamente 11 e 9 máis que o Estado e a OCDE

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2023

O sistema educativo galego mantén unha boa situación en todas as variables analizadas polo Informe PISA, cun liderado claro en ciencias e en equidade, segundo os datos correspondentes a 2022 que acaban de coñecerse. O estudo reflicte un contexto xeneralizado de baixada nos resultados acadados, tanto a nivel estatal como internacional, consecuencia da afectación da pandemia no sistema educativo, tal e como conclúen os autores de PISA.

Pese a esta realidade esperada, Galicia mantén o seu diferencial co respecto á media do conxunto das comunidades autonómas e do contexto internacional. De xeito particular, destaca o seu liderado na competencia científica, onde ocupa a primeira posición do Estado empatada con Castela e León, con 506 puntos. Este dato supón obter 21 puntos máis que a media española (485) e que os países da OCDE (485).

Outra das fortalezas que se afianzan no sistema educativo galego é a equidade, ámbito que lidera novamente xunto a Cantabria. Este parámetro mídese a partir dunha serie de variables que determinan en que medida un sistema educativo é capaz de dar igualdade de oportunidades e conseguir así que o rendemento dos seus estudantes dependa das súas capacidades e non do seu contexto social, económico e cultural.

O propio informe PISA sinala que rendemento e equidade “non son excluíntes” e que os sistemas educativos “máis robustos son os que conseguen equidade e excelencia, a pesar dos desafíos que a pandemia da covid–19 supuxo para a educación”. Neste aspecto, o sistema educativo galego preséntase precisamente como un dos máis robustos.

Canto á competencia matemática –que é a competencia analizada como principal en 2022–, Galicia obtén 486 puntos, 13 puntos máis que España (473) e 14 máis que a OCDE (472). Trátase, novamente, dunha baixada xeneralizada. De feito, só hai tres países cunha mellor evolución que Galicia nesta competencia ao longo da última década: Turquía (+5), Suecia (+3) e Xapón (–1). Finlandia (–35 puntos) e Alemaña (–39) sitúanse no extremo oposto.

Ao tomar como referencia a última década, dado que 2012 foi a última ocasión en que Matemáticas foi avaliada como competencia principal, a dinámica é comparativamente mellor, xa que Galicia baixa dous puntos fronte a 22 da OCDE e 11 do conxunto de España.

Esta dinámica á baixa tamén é común á competencia lectora, onde Galicia obtén 485 puntos, 11 máis que a media das comunidades autónomas e 9 máis que a OCDE.

Cos datos na man, desde a Consellería de Educación procederase agora a unha análise pormenorizada dos mesmos co obxectivo de que o sistema continúe avanzando na súa mellora e consolidación nos vindeiros anos. En xeral, e pese a que Galicia non escapa de caída xeneralizada que se produce en todo o mundo, consigue manterse malia á situación de emerxencia sanitaria que provocou importantes restricións durante tres cursos.

As probas foron realizadas na primavera do 2022, o último curso dos tres plenamente marcados pola pandemia: o confinamento no último trimestre do 2019–20 e as medidas de protección nos cursos 2020–21 e 2021–22. Participaron nelas unha mostra de 1.824 alumnos de 58 centros galegos. En total, 966 centros e 30.800 estudantes en toda España.

Desde entón, o Goberno autonómico está a reforzar o ensino galego con medidas como o Plan Recupera, o Programa Acompaña, a Rede de acompañamento e orientación persoal e familiar, os plans de mellora vinculados aos Contrato–Programa e a PROA, así como como novos programas e estratexias: os Polos Creativos, o Plan Lía (Lectura, Información e Aprendizaxe) 2025, a Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras, a Estratexia de Ensino Dixital, o Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica ou a adecuación dos currículos da nova lei educativa. A última delas é o acordo coas organizacións sindicais que entrará en vigor o 1 de xaneiro e que permitirá afrontar con garantías os retos da próxima década.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando