Galicia lidera a caída do paro na evolución anual e acada unha cifra de desemprego inferior ás 118.000 persoas por primeira vez desde que hai rexistros

A baixada do paro nun –8,59% no último ano sitúa a Galicia como a primeira comunidade autónoma na que más descende o desemprego en termos relativos

A comunidade galega é, ademais, a segunda na que máis baixa o paro con respecto a maio, tamén en termos porcentuais

O paro diminuíu na evolución anual e mensual nas catro provincias galegas, en todos os sectores de actividade e entre as mulleres, os menores de 30 anos e os parados de longa duración

A cifra de afiliacións –1.084.871– é a máis alta nun mes de xuño desde 2005

González puxo en valor a evolución favorable do mercado laboral galego e destacou o traballo da Xunta para que nas listas do paro estean as persoas que demandan un emprego dun xeito activo





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando