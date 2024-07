Galicia avanza na desestacionalización cun crecemento do 5% no número de viaxeiros aloxados nos cinco primeiros meses do ano

Segundo as cifras do INE feitas públicas hoxe, rexistrou máis de 2,1 millóns de viaxeiros e máis de 3,5 millóns de noites no conxunto do aloxamento turístico

Trátase de cifras récord de turistas e de noites que veñen acompañados de melloras no sector hoteleiro cun incremento do 7% na súa rendibilidade nestes meses

O turismo internacional segue a medrar e representou ata maio o 35% da demanda





