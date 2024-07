O Gaiás recibe pezas arqueolóxicas únicas chegadas de Suecia, Dinamarca e Francia para inaugurar o venres unha das maiores exposicións sobre cultura viquinga

‘Unha vida viquinga’ achega unha visión máis rica sobre esta cultura, cuestionando o clixé que os reduce a bárbaros violentos

A mostra aborda, a partir de evidencias actuais, aspectos novidosos como a participación das mulleres xunto aos homes nas campañas militares e a mestura deste pobo con culturas de puntos tan distantes como o sur de Europa e o norte de África

A exposición, que se poderá visitar desde a tarde do venres 12 de xullo e está encadrada na programación do ‘CulturON’, explora as incursións viquingas en Galicia

Comisariada pola doutora Irene García Losquiño, conta coa colaboración dalgunhas das autoridades internacionais máis respectadas neste campo

