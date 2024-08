Gadis fomenta un estilo de vida activo con máis de 770 patrocinios e colaboracións deportivas

Gadis promove un estilo de vida activo e saudable a través do patrocinio e apoio de máis de 770 iniciativas relacionadas co deporte nas súas diferentes modalidades. Das máis de 2.300 accións do plan de Responsabilidade Social Corporativa en 2023, ao redor dun 33% corresponden a este ámbito. O obxectivo é chegar ao maior número de persoas cunha visión multidisciplinar: práctica de actividade física, dinamización socioeconómica, accións inclusivas e de deporte adaptado, así como as encamiñadas a potenciar o turismo sostible e responsable.

Deportes acuáticos

Coa costa galega como escenario idóneo para a práctica de deportes acuáticos, Gadis apoia desde hai anos o Pantín Classic Galicia Pro, que concentrará a surfeiros nacionais e internacionais na praia de Valdoviño desde o 24 de agosto ata o 1 de setembro. Un evento que contribúe á revitalización do territorio e promove a inclusión social, cunha proba de surf adaptado. Ademais desta competición, este ano celebrouse en xuño o Gadis Longboard Festival Ferrol 2024, que supuxo a volta a Galicia da prestixiosa World Surf League (WSL); e entre o 25 e o 28 de setembro terá lugar a Cabreiroá Junior Pro Razo.

Gadis tamén colabora coa Semana ABANCA de vela, remo, piragüismo e esquí náutico, a Copa de Galicia Kaiak de Mar, así como cos circuítos de natación en augas abertas da Travesía Costa e a Tripla Coroa Illas Atlánticas, que supoñen un auténtico desafío físico para os participantes.

Lecer activo nas cidades

Para promover o lecer activo nas cidades, a empresa apoia a esta modalidade en auxe durante os últimos anos. Por exemplo, O Marisquiño, que pon o acento en deportes como skateboarding, BMX ou breakdance.

Outras modalidades deportivas

Explorar os límites persoais é un dos obxectivos que se marcan os participantes das numerosas carreiras coas que colabora Gadis, como a Carreira Popular Xinzo de Limia, o Circuito Corresan, a San Silvestre, que se desenvolve en diferentes localidades, e Correndo pola Costa da Morte, ademais do Tríatlon Winnerman, o Desafío Illas Cíes, o Northwest Triman ou o circuíto Coruña Corre.

Gadis favorece o desenvolvemento de eventos deportivos de diversa índole: desde Equiocio en Ferrol ata o Campionato Nacional de Salto Hípico de Valladolid, o Campionato de España de Ximnasia Rítmica Individual ou o Campionato de Fútbol Feminino España Sub-17 e Sub-15, que promoven a igualdade de xénero a través do deporte.

Concurso de Saltos de Valladolid









Deporte base

Fomentar hábitos saudables desde a infancia é un obxectivo transversal do plan de Responsabilidade Social Corporativa, polo que a empresa galega pon o foco nas numerosas competicións e torneos de deporte base tanto en Galicia como en Castela e León.

Apoio ao equipo paralímpico español desde 2007

O afán de superación, o traballo en equipo e a ilusión son valores que representan ao Equipo Paralímpico Español e que Gadis comparte, por iso é polo que é patrocinador oficial desde o 2007 a través do Plan ADOP. Un respaldo que este ano é crucial , para as Paralimpiadas que se celebran en París desde finais de agosto ata o 8 de