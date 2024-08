O folk progresivo de Faneka e a cumbia urbana de Cosmic Wacho protagonizan esta semana os concertos de ‘Atardecer no Gaiás’

Faneka presentará ‘Naranjas al mar’ un disco plural e luminoso que estende as súas raíces musicais desde o Mediterráneo ata Madrid, América e Galicia

O dúo arxentino–malagueño Cosmic Wacho subirá a temperatura con temas como ‘Botecito’ e a súa mestura de ritmos latinos, urbanos e psicodelia

As actuacións, con acceso libre e gratuíto, serán este xoves 8 e venres 9 de agosto ás 21 horas na Praza central da Cidade da Cultura

Atardecer no GaiásAtardecer no GaiásNaranjas al marLalaláAtardecer no Gaiásneo–tradiCulturON





