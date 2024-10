Felipe González llama a reformas con consenso: "La Constitución del 78 hay que resetearla"

El Foro La Toja, ha arrancado su sexta edición con un importante cartel de invitados y ponentes que hacen de esta cita un relevante espacio de reflexión y análisis global.

En la primera jornada de tarde, hemos asistido al debate entre los expresidentes del Gobierno de España, Mariano Rajoy y Felipe González. Ambos han analizado el panorama europeo y nacional junto al ex primer ministro de Portugal y presidente electo del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Hemos visto a los dirigentes en un debate relajado y cómodo, donde ha habido tiempo para momentos que han despertado la carcajada de los asistentes. La sensación es que los expresidentes españoles mantienen posiciones que están en sintonía en buena parte de los temas. De hecho, durante la mesa de debate, Mariano Rajoy ha asegurado: "Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Don Felipe González", lo que despertó el aplauso de los asistentes.

Rajoy quiso hablar de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo cuando "Portugal y España lo pasábamos bárbaro con las primas de riesgo y he visto que ahora plantea, y lo digo desde el pleno respeto a Draghi porque me parece una persona de enorme capacidad, pero va a dar 850 mil millones de euros al año, que ya me explicarán de dónde van a salir... pero claro a nosotros nos dio 0". A lo que González remató: "cero, patatero".

Rajoy también tuvo un momento para cuestionar la regulación que obliga a que el tapón se mantenga pegado a la botella de plástico: "Estaba con una botellita de estas… y no había manera de quitar esto, empecé a beber, me puse hecho un circo. Ahora son todas así… Esto es una regulación de la Unión Europea, esto dificulta las cosas a los que generan riqueza". Con todo, al final de su reflexión determinó: "No estamos tan mal, tenemos nuestros problemas. ¿Estábamos mejor cuando Draghi no nos daba un euro? Pues no, teníamos una crisis y la superamos". Rajoy insiste en que, en el mundo en el que vivimos, Europa sigue siendo un espacio de paz.

DEFENSA DEL BIPARTIDISMO: RESETEO DE LA CONSTITUCIÓN PRESERVANDO LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

Los exmandatarios españoles han defendido el bipartidismo. El ex presidente González ha remarcado que el liderazgo consiste "en tener un proyecto político que no sea mercenario. Lo que favorezca a la gente. En ese periodo de la historia coincidíamos con las aspiraciones de la gente. La gente quería ser hijos de la democracia, no nietos de la Guerra Civil. Preferían que no hubiera más enfrentamiento". A lo que González preguntó: "¿Dónde se votó más la Constitución en todo el territorio nacional?". Respondió Mariano Rajoy: "En Cataluña".

González llama a resetear la Constitución, reforma con consenso: "Modificaciones y reformas que preserven un bien superior, que es la integridad territorial de España". Una cuestión que ahora no está clara porque hay "fuerzas determinantes que no están a favor".

Rajoy también ha criticado los pactos de la Historia reciente de nuestro país: "El Frankestein. El día que se instaló en España, empezaron los problemas porque si tú dependes de quien no cree en absolutamene nada de lo que hemos hecho en los últimos años, lo que quieren es la autodeterminación... Podemos tener un lío con el sistema de financiación".