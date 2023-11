A exposición Nicolás Muller. Vento norte despídese esta fin de semana do Gaiás tras recibir 15.000 visitas

A mostra recupera a memoria de Galicia e das rexións do Cantábrico nos anos 60 a través da mirada dun dos grandes fotógrafos documentais do século XX

Estudantes de ESO e FP galegos están a aprender da ollada humana de Muller nun obradoiro de fotografía analóxica impartido por Carla Andrade

A exposición Nicolás Muller. Vento Norte despídese este domingo 5 de novembro do Museo Centro Gaiás logo de recibir preto de 15.000 visitas desde o mes de xullo. A mostra descobre os traballos menos coñecidos que o fotógrafo de orixe húngara realizou nos anos 60 do pasado século en Galicia e nas comunidades do Cantábrico español, así como unha selección das súas imaxes máis célebres.

As xentes traballadoras, a paisaxe, as festas e a vida cotiá en vilas e cidades son as protagonistas dunha exposición que pon en valor a fotografía como fiestra aberta á memoria do noso pasado recente. Recupérase, ademais, o encadre orixinal cadrado co que Muller realizaba case sempre as instantáneas, permitindo apreciar a calidade artística das fotografías.

En total, 131 imaxes procedentes do Museo de Bellas Artes de Asturias, o Fondo Ana Muller ?filla do fotógrafo? e o Archivo Regional de la Comunidad de Madrid que reconstrúen o devalar de Nicolás Muller por Europa e as súas viaxes por España para documentar a riqueza cultural e paisaxística das diferentes rexións do país.

Discípulo confeso de Cartier–Bresson e da súa idea do “instante decisivo”, Nicolás Muller foi un perseguidor infatigable da realidade, á que se achegou sempre como un observador consciente e comprometido. A figura humana adquire un protagonismo central na súa obra, tanto nos retratos como nas instantáneas que mostran a dignidade e a dureza do traballo das xentes máis humildes.

Precisamente esta mirada humana e pausada é a que está a cultivar o alumnado de ESO e FP participante na actividade didáctica Pensar antes de disparar, organizada pola Cidade da Cultura para esta última semana da mostra. A fotógrafa galega Carla Andrade é a encargada de impartir este obradoiro, que se desenvolve en dúas xornadas, os días 31 de outubro e 7 de novembro, e no que as e os estudantes empregan cámaras analóxicas para explorar o potencial creativo e transformador da fotografía.

Nicolás Muller (Hungría, 1913 ? Asturias, 2000) foi testemuña privilexiada coa súa cámara dunha das épocas máis convulsas da historia recente europea. Nacido no seo dunha familia xudia, o seu devir vital e profesional levárono desde Hungría ata Francia, Portugal, Marrocos e finalmente España, fuxindo da Segunda Guerra Mundial e na procura da paz e da liberdade.

En España recibe nos anos 60 a encomenda de realizar fotografías para unha serie de libros ilustrados de carácter turístico sobre as diferentes rexións do país. Alén de monumentos e paisaxes, Muller puxo especial atención en retratar a vida urbana e labrega, tamén os traballos relacionados coa pesca e a minería. Moitas destas fotografías, que forman o groso da exposición Nicolás Muller. Vento Norte, permaneceron inéditas ata hoxe ou foron publicadas con recortes verticais e horizontais sobre o encadre orixinal.

Daquela Galicia de mediados do século XX, o gran fotógrafo documental inmortalizou a vida nas rúas e mercados de Betanzos, Combarro, Ourense ou Santiago de Compostela, así como os portos de Vigo, O Grove e A Guarda, entre outros. Estas son as imaxes que José Ferrero Villares, comisario, e Ana Muller, filla do fotógrafo, recuperaron para a exposición que pecha as súas portas esta fin de semana no Museo Centro Gaiás.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando