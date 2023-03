El secretario general del PSdG Valentín González Formoso muestra en Cope Galicia su apoyo al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el viaje que realiza este lunes a Bruselas para verse con la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Layen.

"Leva todo o apoio do Partido Socialista, compartimos os intereses cos que xoga Galicia en Europa", en referencia a la defensa de la pesca frente a posibles limitaciones al arrastre, y a la reivindicación de fondos europeos para la industria de la comunidad autónoma.

Eso sí, Formoso reprocha al presidente del PP Alberto Núñez Feijóo su reciente viaje a la capital comunitaria. "Non vamos a actuar nunca como Feijóo respecto do Estado Español indo alí a dicir que non xestionamos ven os fondos europeos".

Las energías renovables, una oportunidad para Galicia

González Formoso se muestra partidario de aprovechar al máximo los proyectos de transformación energética en marcha en Galicia. Existen proyectos eólicos relevantes vinculados a empresas como Alcoa o Ence, y el gobierno ha aprobado ya el Plan de Ordenación de los Espacios Marítimos (POEM) que establece donde pueden y donde no pueden instalarse parques de eólica marina.

Es ese un asunto polémico y que ha generado mucho malestar en el sector de la pesca. Desde la plataforma en Defensa del Sector Pesquero denuncian que los aerogeneradores van a estar en actuales caladeros de pesca y piden la retirada del documento.

Formoso cree, sin embargo, que es posible combinar la potencialidad de las renovables con sectores tradicionales como el de la pesca.

"A UE está apostando pola enerxía verde e hoxe é unha necesidade avanzar", eso sí, en aquellos parques que puedan afectar a recursos pesqueros el líder de los socialistas gallegos apuesta por "desbotalos".

Las energías verdes pueden puede crear una brecha con el Bloque Nacionalista Galego (BNG), socio habitual en los ayuntamientos y muy crítico con la implantación de parques eólicos y especialmente en el mar.

Cree que se equivocan y recuerda en ese sentido que "cando se facía a autoestrada falaban de que era unha navallada para Galicia".

Buenas perspectivas en las elecciones municipales de mayo

Uno de los retos más importantes para el PSdG-PSOE son las elecciones municipales previstas para el día 28 de mayo. Si bien hace cuatro años el PP fue la fuerza política con más alcaldías y mayor porcentaje de voto, los socialistas gobiernan en las principales ciudades de la comunidad autonóma. En Vigo con mayoría absoluta, y en Santiago, Lugo y Ferrol con apoyos de otras fuerzas de izquierda.

Valentín González Formoso opta a revalidar la alcaldía de As Pontes (es alcalde desde 2007) y ve buenas perspectivas para los socialistas en toda la comunidad.

"Representamos a máis do 50% da poboación galega, temos máis de 1.200 concelleiros e a intención é pelexar para que a representación sexa sendo boa".

A día de hoy el PSOE controla las diputaciones de A Coruña, Lugo y Pontevedra y el Partido Popular la de Ourense. Valentín González Formoso cree que van a conservar las tres que ya gobiernan.

¿Candidato a la Xunta de Galicia en 2024?

Lo que no toca aún es determinar quién va a ser candidato a la Xunta en las elecciones que si no hay sorpresas tocarían en verano del año próximo. Valentín González Formoso es secretario general pero eso no le garantiza ser también candidato a esos comicios.

"Que eu me presente á alcaldía é un compromiso con Galicia. Na miña vila hai proxectos moi importantes e creo que a miña participación é fundamental para que se concreten eses proxectos". "O resto das cuestións se dilucidarán despois das municipais".

En los últimos meses ha habido cierta polémica con relación al candidato del PSOE a la Xunta. Algunos cargos políticos han deslizado la posibilidad de que regrese a primera línea Gómez Besteiro, secretario general hasta que dimitió en 2016 por su presunta implicación en una trama de corrupción. Finalmente ha salido absuelto y algunos consideran que podría ser un buen candidato autonómico.

Alcalde de As Pontes y presidente de la diputación provincial

Valentín González Formoso, licenciado en Derecho, lidera el PSdG-PSOE desde octubre de 2021 tras ganar en primarias a su predecesor Gonzalo Caballero. Alcalde de As Pontes de García Rodríguez desde 2007 es también presidente de la Diputación provincial de A Coruña.