¿A dónde va la basura que tiras? A SOGAMA llegan 4.000 toneladas de residuos cada día en verano

¿Alguna vez te has preguntado a dónde va la basura que tiras al contenedor? O ¿sabes cuánto pagas en el recibo?

Javier vive en Santiago y lo tiene bastante claro: "Yo separo en casa, cartón y vidrio. El resto de basura yo creo que Santiago la manda a incinerar. En cuanto al recibo, lo pagamos con el agua y yo estoy pagando entre 35 y 40 euros".

La gente más joven desconoce más qué ocurre una vez tiran la basura en el contenedor correspondiente, aunque hacen esfuerzos por reciclar, siempre que se pueda. En la calle nos encontramos a Alba y Ángela, la primera vive de alquiler, la segunda con sus padres y no pueden decir con exactitud cuánto pagan en sus casas en concepto de basuras.

EL RECORRIDO DE TU BASURA EN GALICIA

A SOGAMA, la planta de la Sociedad Gallega de Medio Ambiente, llegan cada año 800 millones de kilos de basura: o lo que es lo mismo: 800.000 toneladas. En los meses de verano, julio y agosto, la cantidad sube porque en época estival consumimos más. También la cantidad de basura gestionada crece por la gente que nos visita, por el turismo. Son 4 millones de kilos al día los que gestiona SOGAMA en verano. El incremento en época estival se estima entre un 15 y un 20%, con respecto a la cantidad en el resto del año.

Una vez recogidos los residuos en los concellos, se llevan a las plantas llamadas de transferencia, unas 37 que hay repartidas en Galicia y desde ahí, por tren y carretera, se llevan a Cerceda, en A Coruña.

En la actualidad, más de la mitad de nuestra basura, el 57% de los residuos llegan por tren, 2 o 3 trenes al día llegan desde Vigo, otro de Ourense y otro de Lugo y, el resto, llega por camiones. En Cerceda, A Coruña, tienen plantas de clasificación, para separar en 11 materiales diferentes que se envían a centros clasificadores.

Un total de 295 concellos de Galicia (de los 313 municipios que tiene la comunidad) llevan sus residuos a SOGAMA. Este organismo público privado cobra 66 euros por tonelada por el tratamiento. Han tenido que subir el canon por una decisión del gobierno central. Javier Domínguez, presidente de SOGAMA, nos lo explicaba: "Todo arrancaba con la publicación de la ley de residuos y suelos contaminados, que, entre otras cosas, contemplaba impuestos al vertido y a la incineración, que se harían efectivos a partir de enero de 2023. La Xunta y SOGAMA contemplamos alegaciones. No así la Federación de Municipios y provincias de Galicia, la FEGAMP. Desde enero de 2023, SOGAMA soportó 9,1 millones de euros por este impuesto. Para no fastidiar las arcas locales, y gracias a nuestra buena situación económica, no trasladamos este canon (a los municipios). Pero a mediados de julio de 2023, el gobierno, a mayores de esta ley, por Real Decreto, nos elimina la retribución a la inversión de la planta termoeléctrica, que eran 18 millones de euros al año. Por lo tanto, nos encontramos con ese dinero menos de ingresos. Así es que nos vemos obligados a actualizar el canon".

¿Cómo se transforman residuos en recursos? Pues se transforman en energía, por ejemplo, mediante incineración. En SOGAMA se produce el 12% de la energía de los hogares de Galicia… la mitad es energía renovable. Y el rechazo, es decir, lo que no se puede transformar, se lleva un vertedero.