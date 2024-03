A directora xeral de Relacións Laborais participa no acto de entrega dos premios 10 de marzo de CCOO

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participou na entrega dos Premios 10 de marzo, no que Comisións Obreiras recoñeceu o traballo da valedora do pobo, María Dolores Fernández Galiño; do ex secretario de CCOO, José Manuel Sánchez Aguión; e do fundador e presidente de la Asociación Érguete Baixo Miñoa José Antonio Urís.

CCOO celebra cada ano estes premios, que recoñecen o traballo sindical e a contribución de persoas destacadas a prol do diálogo social e das persoas traballadoras co gallo do Día da clase obreira galega que se conmemora o 10 de marzo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando