Diego Calvo pon en valor a importancia do tecido empresarial para atraer investimentos e avanzar no progreso social

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes participou hoxe nunha xuntanza de traballo co foro empresarial Vicus Gallaecia

Destacou a necesidade de que o Goberno central desbloquee os fondos europeos para que as empresas poidan investir nos seus proxectos estratéxicos



Vigo, 25 de setembro de 2023

Nunha xuntanza de traballo que mantivo co foro de empresarios Vicus Gallaecia, que se creou en 2021 na cidade viguesa, Diego Calvo sinalou a colaboración da Xunta coas empresas galegas para axudarlles a sacar adiante os seus proxectos con medidas como a Estratexia de Internacionalización, coa que contribuír ao mantemento do mellor ciclo exportador da historia de Galicia, a lei de simplificación administrativa, que reduce á metade os prazos dos trámites para poñer en marcha un proxecto, ou a Axenda Financeira, que este ano conta con 140 millóns de euros para apoiar iniciativas industriais.

O vicepresidente primeiro lembrou tamén a necesidade de que o Goberno central desbloquee os fondos europeos para facer de Galicia unha comunidade máis social e inclusiva. Nesta liña, incidiu en que se executaron de forma dilixente os fondos asignados ata o momento. Así, explicou que Galicia ofrece as garantías e certezas que precisan as empresas para desenvolver novos proxectos nun contexto como o actual e esa estabilidade política, económica e social –engadiu– converten a comunidade galega en atractiva para investir.

O tecido empresarial, ademais, sinalou Diego Calvo, ten un carácter relevante na transición verde e dixital pola que se está a apostar no actual contexto socioeconómico. Deste xeito, resaltou que Galicia está á vangarda na loita contra o cambio climático e que a Xunta garante o equilibrio entre a protección da natureza e a actividade económica a través da primeira Lei do clima de Galicia –xa en tramitación– e da Lei de ordenación e xestión integrada do litoral, aprobada o pasado mes de xullo.

No encontro con representantes do foro empresarial Vicus Gallaecia abordáronse, entre outros temas, o reto demográfico e o benestar, a Galicia verde e sostible, a competitividade e o crecemento, a cohesión social e territorial ou a gobernanza. Estes son precisamente os cinco eixos transversais que marcarán a Galicia de 2030 a través do Plan Estratéxico de Galicia 2022–2030.





