Diego Calvo inicia co Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar a rolda de contactos co sector para explicarlles o Bono Deporte

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, explicou a importancia desta medida para aliviar a economía das familias “nun momento complicado marcado pola inflación”

A Xunta investirá máis de 15 M? nesta iniciativa co obxectivo de beneficiar a máis de 130.000 familias cun bono de 120 euros para os gastos de deportistas de 6 a 16 anos

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2023

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, iniciou hoxe co Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar a rolda de contactos co sector para trasladarlles os beneficios para as familias do Bono Deporte, que a Xunta vai incluír nos orzamentos de 2024 cunha partida que superará os 15 millóns e coa previsión de que entre en vigor o próximo xaneiro.

No encontro de hoxe tamén participou o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa e, por parte do Clúster, a xerente Sofía Toro, e o presidente da xunta directiva, José Amado. A Xunta e o Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar veñen colaborando na promoción da pr

ctica deportiva e a actividade física en todas as franxas de idade.

O vicepresidente primeiro trasladou na reunión de hoxe que o Bono Deporte terá un valor de 120 euros e vai dirixido a deportistas con licencia federada ou do programa Xogade de entre 6 e 16 anos, co obxectivo de “axudar a aliviar o esforzo económico que supón para as familias galegas sufragar os gastos dos seus fillos e fillas que practican deporte”.

“Sabemos que moitas familias galegas están a pasar apuros para facerlles fronte aos gastos das actividades deportivas dos rapaces e rapazas, e queremos demostrar o noso apoio outorgando esta axuda”, asegurou Diego Calvo, que engadiu que esa iniciativa é tamén mostra do compromiso da Xunta co deporte base. “O deporte base é fundamental para a mocidade polos valores que engloba a práctica deportiva e por iso sempre fomentamos que todos os rapaces e rapazas teñan as máximas facilidades para practicar algunha disciplina”, apuntou o vicepresidente primeiro.

En definitiva, o Bono Deporte é un apoio importante nas compras de material e equipamento deportivo, a asistencia a clases ou a inscrición nun centro deportivo.

Diego Calvo explicou que, ademais da axuda económica que representa para os máis de 130.000 posibles beneficiarios, o Bono Deporte permitirá incentivar as compras no comercio galego.

A nivel deportivo, reforza a aposta da Xunta por fomentar hábitos de vida saudable desde as xeracións máis novas. Nesta liña, complementa outras medidas do Goberno galego como o programa Xogade, que busca promover a práctica da actividade física e deportiva entre a poboación escolar.

Precisamente o Goberno galego vén de publicar a nova edición do Xogade con 17 actividades e 39 federacións adheridas co obxectivo de revalidar o éxito do ano pasado. Galicia é pioneira ademais na posta en marcha dun seguro gratuíto de accidentes deportivos para os participantes neste programa cunha póliza de 4,3 millóns de euros ata 2024, que serve para garantir a seguridade dos deportistas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando