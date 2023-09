O delegado visita Vilanova de Arousa, onde arrancará a obra dunha nova senda peonil de máis de un quilómetro

As obras realizaranse na marxe dereitas das estradas PO–302 e PO–306

Substituiranse as beirarrúas existentes por unhas novas cun pavimento enlousado de granito que permitirá aos veciños desprazarse a pé de xeito cómodo e seguro







O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitou esta mañá o concello de Vilanova de Arousa. En concreto, o lugar onde nas próximas semanas arrancarán as obras de creación dun itinerario peonil que implicará ás PO–302 e PO–306. O obxectivo é que este itinerario comece na zona de Caleiro e chegue ata Vilanova.

Ademais, a obra contempla a ampliación da rede de pluviais, saneamento e abastecemento actuais na PO–306. Tamén se renovará o alumado existente na PO–302, que transcorre polo núcleo urbano de Vilanova. Por último, reporase a capa de rodadura dun pequeno traxecto de preto de 300 metros. A actuación é posible grazas a un investimento da Xunta de preto de 1.3 millóns de euros.

Estas obras súmanse ás xa finalizadas neste concello e que partillan características. Neste sentido, o delegado territorial sinalou o apoio da Xunta á iniciativa do alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Duran, que aposta por crear unha rede de sendas peonís que permitan aos veciños e veciñas gozar do seu concello dunha forma agradable e segura: “Dende a Xunta decididos a apoiar a humanización dos concellos galegos e tamén a facilitar o desprazamento a pé e en bicicleta de toda a cidadanía. A creación e mellora destas sendas, é unha boa forma de convidar á xente a deixar o coche na casa vir ata o centro do Concello a pé”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando