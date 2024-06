La conselleira de Economía: "El negacionismo industrial es incongruente con la descarbonización"

Desde las carreteras por las que circulas, al hospital al que vas al médico o el móvil con el que mandas mensajes. Todo está hecho con materiales que se extraen de la tierra, se procesan y dan forma a los bienes que empleamos cada día.

Toda la actividad humana necesita de esos materiales. Según datos de la Cámara de minería de Galicia , cada europeo consume una media anual de entre cinco y diez toneladas de productos minerales. Los minerales están presentes en todo.

Paralau obtención de los materiales necesitamos proyectos mineros. Es el mensaje que nos deja el director de la asociación galega de áridos . Esos materiales, algunos importantes, los tenemos en Galicia. Pizarra y granito, están a la cabeza, pero los recursos son múltiples.

El ingeniero Aitor Puente destaca: "A nivel general hay tres tipos, los minerales industriales, otro el sector de la construcción, como los áridos, y los minerales metálicos".

De manera directa e indirecta el sector genera algo más de 1.500 empleos.

El 97% de los titulares de derechos mineros son pymes y 9 de cada 10 tienen sede en Galicia. Puente insiste en que la legislación en Galicia es plenamente garantista y respeta el medio ambiente y los derechos laborales de las personas que trabajan en el sector. Esto no pasa en otros lugares del mundo.

¿Nos hemos instalado en el "no" a todo? No a la industria renovable, parques eólicos, eólica marina y no a proyectos industriales en la comunidad. La Conselleira de Industria y Economía, María Jesús Lorenzana, ha defendido la ley de beneficios sociales y económicos de los recursos naturales de Galicia.

El texto sigue su tramitación en el Parlamento gallego y la Xunta espera que entre en vigor a finales de año.

LA LEY DE BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LOS RECURSOS NATURALES DE GALICIA

¿Qué se propone esta ley? Abaratar la factura eléctrica de los hogares gallegos, un canon a la eólica marina, implantar el autoconsumo en las áreas empresariales o un fondo de colaboración público-privada para la recuperación de zonas incendiadas. Pero también poner en marcha la monetización de la descarbonización, esto es, que los proyectos sostenibles puedan monetizar, es decir, ganar dinero, con esas buenas prácticas.

Eso sí, la conselleira no confía mucho en un acuerdo con la oposición: "El BNG está instalado en una política negacionista, quiere una Galicia del siglo XIX. Ese negacionismo industrial es incongruente con la descarbonización. Y el PSOE, ahora mismo, está entregado a la estrategia del BNG y de la Moncloa".

Entre los instrumentos que incorpora la ley, mencionó el hecho de que la Administración participe en los proyectos a través, de la Sociedad Recursos de Galicia (RDG), ya en funcionamiento, que va a ver multiplicadas sus posibilidades con esta nueva norma. "Es una solución para los hogares y las industrias y un potencial aliado para los agentes que operan en el sector de los recursos naturales", apuntó. Y subrayó que la norma permitirá también abaratar la factura eléctrica a las familias y a las empresas, así como avanzar en la autonomía energética de la comunidad gallega. También destacó que el texto incluye una regulación específica para facilitar el autoconsumo en las áreas empresariales.





Otro de los puntos fuertes es que regula un mercado voluntario de créditos de carbono para "monetizar" la captación de carbono de determinadas actividades. Esto contribuirá a la protección del medio natural y que fomentará aquellos proyectos y actividades que permitan reducir la emisión de gases de efecto invernadero o absorber carbono de la atmósfera al ser susceptibles de obtener una contraprestación económica. Además, establece un canon a la eólica marina para compensar las afectaciones sobre el territorio en el desarrollo y despliegue de instalaciones de molinos de viento off-shore.