O concello de Oia remata a pasarela colgante peonil sobre o río Tamuxe en Loureza grazas a unha achega de 90.000? da Xunta

O delegado territorial en Pontevedra, Luis López, e a alcaldesa, Cristina Correa, supervisaron esta mañá a conclusión desta actuación, consistente na reconstrución da infraestrutura de paso e a adecuación dos accesos no lugar de Acevedo

A nova pasarela sostense a través dunha solución de cables en suspensión enganchados a macizos de formigón e conta cunha plataforma entarimada en material sintético para favorecer a súa durabilidade

Trátase dun importante recurso turístico para peóns e ciclistas na contorna de Monte Redondo e Cova do Lobo, onde se proxecta unha aula da natureza, e para dotar de máis atractivos un municipio clave do Camiño Portugués pola Costa



Oia, 27 de maio de 2022

A Xunta de Galicia e o Concello de Oia veñen de rematar as obras de reconstrución e mellora da pasarela colgante peonil sobre o río Tamuxe na zona de Loureza grazas a un convenio de colaboración entre a Axencia Turismo de Galicia e a administración local que facilitou o financiamento da actuación cunha achega autonómica de 90.495?.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, e a alcaldesa de Oia, Cristina Correa, supervisaron esta mañá a conclusión dos traballos e o resultado final desta infraestrutura de paso, que se reparou de xeito integral para corrixir o deterioro dos materiais, ao tempo que se adecuaron todos os accesos cara esta ponte nesta contorna do lugar de Acevedo, nas proximidades co límite co Concello do Rosal.

A nova pasarela colgante, apta para a circulación de peóns e ciclistas, levantouse a partires da reconstrución da existente e sostense a través dunha solución de cables en suspensión enganchados a macizos de formigón, mentres que a plataforma entarimada elaborouse en material sintético para favorecer a súa durabilidade. En concreto, supera o río Tamuxe no punto quilométrico 7+000 da estrada autonómica PO–354.

“Vimos de acometer unha actuación importante no eido turístico, rubricada polo entón vicepresidente Alfonso Rueda o pasado mes de agosto, xa que recupera unha infraestrutura no interior do Concello de Oia que era moi empregada polos visitantes, posto que permite acceder a distintos enclaves con gran atractivo e ademais completouse cunha importante adecuación dos accesos con solucións que pretendemos que sexan duradeiras no tempo”, explicou o representante autonómico.

Cómpre sinalar que este remozado recurso turístico sitúase nas inmediacións de Monte Redondo e Cova do Lobo, dous dos puntos interiores máis visitados de Oia e nos que se proxecta a creación dunha aula de natureza, e serve para seguir potenciando un municipio que é clave no percorrido do Camiño Portugués pola Costa e que cada recibe a milleiros de turistas.

