Cómo diferenciar una avispa velutina de un avispón gallego

La presencia de avispa asiática sigue extendiéndose por Galicia, y aunque desde un punto médico su veneno es igual al del resto de avispas sí plantea un problema medioambiental importante, porque ataca a las abejas e influye en la polinización de las flores.

Solemos diferenciar la también llamada avispa velutina de otros insectos por su gran tamaño, pero ese criterio puede llevar a engaño porque existen especies de avispón autóctonas de Galicia que no sólo no presentan ningún problema medioambiental, sino que actúan como depredadoras de las foráneas.

Para aclarar dudas la Axencia de Emerxencias de Galicia ha emitido una serie de pautas que pueden ser últiles a la hora de comunicar a la administración la presencia de un nido de velutina.

Las asiáticas se diferencian de otras avispas grandes por el color. Su vientre y sus patas son amarillas, frente al negro del avispón gallego. En cuanto al tamaño, en ambos casos pueden superar los 3 centímetros.

Con relación a los nidos, los de las invadoras tienen forma de pera y se sitúan cerca de puntos de agua y de frutales.

El gerente de AXEGA, Marcos Araújo, recomienda no acercarse demasiado a ellos para intentar identificarlo. "Las avispas no son peligrosas si no se sienten amenazadas", explica.