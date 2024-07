Belén do Campo anima ás entidades e centros de formación da Coruña a solicitar as axudas para formar ata 18.000 persoas sen emprego dando prioridade ás especialidades máis demandadas polas empresas

Este programa, que busca flexibilizar a oferta formativa para adaptala á demanda real do mercado, vén de reforzarse cun 8,5% máis de investimento, ata chegar aos 76 millóns de euros

Potenciaranse as especialidades máis requiridas polas empresas galegas e polas persoas traballadoras, facilitando o acceso do alumnado aos cursos co reto de dar cobertura ás vacantes existentes no mercado laboral

Tamén como novidade, o alumnado sen a titulación necesaria para acceder a un curso poderá formarse dun xeito simultáneo e, ademais, habilítase a posibilidade de estudar un curso completo ou módulos específicos, dentro da aposta pola flexibilización

As especialidades formativas prioritarias considéranse para toda Galicia e tamén por bisbarras concretas, potenciando as máis precisas para axustar oferta e demanda e avaliando a súa empregabilidade

O prazo de solicitude das axudas para entidades formativas prolongarase ata o próximo 9 de agosto





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando