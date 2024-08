A automatización evitará aos forenses do Imelga o rexistro manual no INE de máis de 2.100 autopsias anuais

A Xunta está a pilotar a automatización deste procedemento interno que teñen que realizar mensualmente os profesionais do Imelga para as estatísticas do INE

O emprego destas tecnoloxías libera aos empregados públicos de tarefas repetitivas, incrementa a capacidade de tramitación das unidades administrativas e reduce os tempos de resposta





