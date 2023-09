Ángeles Vázquez pon en valor o papel das entidades galegas do exterior como a mellor representación da comunidade en todo o mundo

A vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, puxo en valor o papel das entidades galegas do exterior como a mellor representación da Comunidade en todo o mundo.

Durante a súa intervención no acto de clausura do XXIII Pleno do Consello de Comunidades Galegas, que tivo lugar en Ourense, a vicepresidenta segunda incidiu na importancia de garantir a permanencia dos centros galegos do exterior porque son unha peza clave nos seus respectivos países e cidades de cara a “agrandar Galicia máis aló das súas fronteiras”.

Logo de incidir en que estas entidades son fundamentais e deben ser preservadas, Ángeles Vázquez, que estivo acompañada do conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, e do secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, avogou por avanzar cara ao futuro coa apertura de novos centros que desenvolvan tanto novas formas de difundir a nosa Comunidade no exterior como iniciativas que reforcen os lazos sociais, culturais e económicos que nos unen.

Para concluír, Ángeles Vázquez reiterou que “se o século XX foi o século de irse, o século XXI será o do retorno” para que, “grazas ao esforzo de todos”, Galicia sexa cada vez máis puxante económica e socialmente.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando