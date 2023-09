A alianza industrial galega do hidróxeno verde desenvolverá un mapa de capacidades industriais

O secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, participou nas reunións dos comités executivos de capacidades industriais e no de proxectos tractores e infraestruturas deste organismo

O secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, participou nas reunións dos comités executivos de capacidades industriais, por unha parte, e de proxectos tractores e infraestruturas, por outra, dependentes da Alianza Industrial Galega do Hidróxeno Verde para avanzar nos traballos que teñen que ver co desenvolvemento desta enerxía na Comunidade.

Deste xeito, o comité encargado da área de capacidades industriais acordou promover un mapa que incluirá as instalacións que forman parte da cadea de valor do hidróxeno verde (produción, transporte, consumo e almacenaxe), así como un catálogo de subministradores, capacidades TIC e tecnolóxicas. Neste sentido, estase traballando na localización das zonas máis propicias para a implantación de proxectos vinculados ao hidróxeno verde.

A Alianza Industrial Galega do Hidróxeno Verde, como instrumento de colaboración público–privada promovido pola Xunta de Galicia, ten como obxectivo maximizar as posibilidades de atracción de proxectos e impulsar e consolidar un novo tecido industrial, que faga de Galicia un hub do hidróxeno renovable a nivel internacional.

O secretario xeral tamén participou na reunión do comité exectutivo de proxectos tractores e infraestruturas do que forman parte empresas da cadea de valor como Naturgy, Reganosa, Forestal del Atlántico, Repsol Ence ou Enagás, as tras autoridades portuarias da Coruña, Ferrol e Vigo e a propia Xunta.

Neste encontro valoráronse os avances dos últimos meses e púxose de manifesto a necesidade de contar cun inventario actualizado de infraestruturas de produción, transporte e distribución do hidróxeno renovable.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando