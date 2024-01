7.500 personas na manifestación dos pellets, segundo a delegación do Goberno

Unhas 7.500 personas participaron este domingo na manifestación convocada por colectivos ecoloxistas e plataformas de defensa das rías en contra da xestión la crise los pellets que afecta á costa de Galicia.

Son cálculos da delegación do Goberno en Galicia. A marcha partiu da Alameda de Santiago e rematou na plaza do Obradoiro, na zona histórica da capital galega.

"A Xunta de Galicia non fixo os seus deberes, non cumpliu coas súas competencias", denunciaba ao inicio do percorrido Xaquín Rubido, presidente da plataforma de defensa da Ría de Arousa.

Xunto a colectivos ecoloxistas e de pescadores tamén estiveron os representantes de todos os partidos nacionalistas e de esquerda en Galicia. A menos de un mes para as eleccions autonómicas do 18 de febreiro Ana Pontón, do Bloque Nacionalista Galego (BNG), denunciaba a "manipultación e incompetencia" que aou seu xuizo tivo o goberno autonómico estas últimas semanas.

Tamén se manifestaron os candidatos do PSdG-PSOE Xosé Ramón Gómez Besteiro, Sumar Galicia, Marta Lois e Podemos, Isabel Faraldo.

Campañas de fomento do consumo de peixe galego

Ante actos como este, dende a Asociación de Depuradoras de Peixe e Marisco e as confrarías de pescadores están preocupados pola imaxe que se está dando dos produtos do mar.

O conselleiro de Mar, Alfonso Villares, recorda que durante a crise dos pellets incluso se amosaron fotografías de peixes con plástico na boca que non correspondían a Galicia senón a Sir Lanka.

"Peixes con plásticos nas bocas que non eran de aquí...moita manipulación e iso ten un efecto moi negativo para o consumo de peixe e para o noso sector".