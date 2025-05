60 hombres pasan cada año por el programa gallego que ayuda en el control de la violencia: "Muchas mujeres están más seguras"

Desde 2007 llevan de la mano el departamento de Igualdade de la Xunta y el Colexio Oficial de Psicoloxía abriendo el foco en la prevención de la violencia contra las mujeres, ofreciendo atención especializada a "hombres que adoptan actitudes inadecuadas en las relaciones con su pareja y su familia" y quieren adquirir nuevos modos de comportamiento para dejar atrás la agresividad.

El programa Abramos o círculo ha atendido desde entonces a más de mil varones mayores de edad, residentes en Galicia y que no son consumidores de ningún tipo de sustancia. Son los requisitos básicos que se exigen a los que quieran participar. "A xente que ten un problema de alcolismo ten que someterse primeiro a un tratamento para superar esa adicción, e logo pode entrar no programa" explica Roberto Barba, director Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero.

Más de la mitad de los varones que marcan el 630 170 140 para interesarse por el programa lo hacen animados desde sus Servicios Sociales más cercanos, pero hay un porcentaje también muy elevado de hombres que solicitan ayuda porque se lo ha pedido su pareja.

¿y cómo se "abre o círculo"?

Tras una entrevista inicial con el coordinador de "Abramos o círculo", Rubén Villar, otro psicólogo se pondrá en contacto con el interesado para iniciar las sesiones. "Hay personas que acuden porque el disparador que aparece está muy vinculado al tema de los celos, el control... y en función de lo que se vaya necesitando, se va trabajando. Sí que es cierto que a lo largo de las sesiones la perspectiva de género va a estar siempre presente y luego, vamos a ir trabajando en diferentes áreas: a nivel comportamental, cognitivo, afectivo y relacional".

Rubén Villar cuenta que lo que suelen encontrar son personas a las que "les cuesta reconocer y es su entorno el que le pone el espejo para que pueda ver qué está pasando y es entonces cuando piden ayuda". Reconoce que "nos encontramos también casos que, a pesar de ese espejo, no ven el problema...vengo porque me dicen que venga, mal no me va a hacer, así que voy a probar"

El programa incluye diez sesiones de terapia, ampliables, si el caso lo precisa, hasta las 20, una atención totalmente gratuita porque está financiada por el gobierno autonómico. Desde hace ya varios años, la media de participantes ronda los 60. Medio centenar de terapeutas forman esta red que llega a las cuatro provincias gallegas, aunque el reparto es desigual, atendiendo a la demanda. Así, mientras en la provincia de Lugo hay un único psicólogo de referencia para "Abramos o círculo", en la capital de la Muralla, y en Ourense capital son 4, las provincias de A Coruña y Pontevedra son las que cuentan con una red más tupida. En en la primera cuentan con 22 terapeutas repartidos en las grandes ciudades pero también en Sada, Ribeira, Oroso o Narón. En Pontevedra, los varones que quieran recibir apoyo para abandonar las conductas violentas cuentan con profesionales en Vigo y Pontevedra, pero también en otras localidades como Vilagarcía, Redondela, Nigrán, Gondomar o Cambados, hasta sumar 26 terapeutas.

El ser humano tiene capacidad de cambiar, pero tiene que haber voluntad Rubén Villar Coordinador de "Abramos o círculo"

Xunta Roberto Barba explica cómo funciona el programa "Abramos o círculo"

balance esperanzador, aunque queda camino

El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, destacaba en COPE GALICIA el elevado porcentaje de satisfacción entre los beneficiarios del programa: "hai un 84% de triunfo" asegura, porque "nas enquisas que se fan, tanto a unidad familiar como a eles mesmos, o programa cambioulles a maneira de relacionarse coa súa familia, coa súa parella". "Quero pensar que moitas mulleres están máis seguras", afirma Barba.

Rubén Villar recuerda que en último estudio que se elaboró sobre la marcha del programa data de 2015. Entonces se constató un " 22% de abandonos, un 8% de no inicio y un 70% de altas terapéuticas". El menor porcentaje corresponde a personas que después del primer contacto telefónico, nunca llegan a aparecer a la cita. "Después están los que llegan a la sesión tres, cuatro, cinco... y lo dejan". El coordinador del programa explica que esa cifra corresponde en buena parte a los que "ante la amenaza de la pérdida, quieren mostrar a la otra parte que van a cambiar, pero realmente no hay una motivación interna y por eso acaban abandonando".

Con estos datos en la mano, Villar se resiste a hablar de éxito total...y también es cauto ante la pregunta de si hay posibilidad de que un maltratador pueda realmente cambiar.

"Todo ser humano tiene capacidad de hacer cambios, pero la cuestión es que tiene que haber esa voluntad de hacer cambios. Lo segundo es que ponga mecanismos en funcionamiento para decir ... lo tengo que hacer. Lo tercero es que tome la iniciativa y lo empiece a hacer y lo cuarto, que lo mantenga en el tiempo".

Dos casos de violencia de género en la misma semana

La semana que concluimos hoy suma dos nuevas agresiones a mujeres por parte de sus parejas en Galicia. En la localidad ourensana de O Barco de Valdeorras, una mujer se precipitó desde un cuarto piso, todo parece indicar que huyendo de su marido, que fue detenido poco después. La víctima fue hospitalizada en estado grave. En Tomiño, Pontevedra, otro individuo fue detenido después de prender fuego a la vivienda en la que se encontraban su exmujer y su hija. En este caso, no hubo que lamentar lesiones físicas.