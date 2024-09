Con 33 años, su propia empresa nacida de un sueño y seis empleados: "Hay que fallar para aprender, vendrán momentos fastidiados"

¿Cómo nace una empresa, desde que alguien tiene una idea hasta que está ya operativa y funcionando? Alguien tiene un sueño y trabaja por hacerlo realidad. Ese sueño se convierte en un modo de vida y da trabajo a más personas. Es lo que ha construido Carlos Vigo, joven de 33 años que puede decir ya que tiene una empresa.

El 90% del tejido empresarial en Galicia está conformado por autónomos y micropymes… pequeñas empresas que, en muchos casos, no tienen más empleados que los propios autónomos.

¿QUÉ SON LOS POLOS DE EMPRENDIMIENTO DE GALICIA?

Emprender es un camino largo, pero desde la Xunta de Galicia quieren facilitar todo el trayecto. ¿Cómo? A través de los llamados polos de emprendimiento: una especie de red de centros para ayudar a quien quiera poner en marcha un proyecto empresarial de cualquier tipo. El Secretario Xeral de Emprego, Pablo Fernández, nos explica: "Son 14 oficinas que tenemos por todo el territorio, especialmente en comarcas rurales, donde cualquiera se puede asesorar sobre emprendimiento. Se puede acudir de manera presencial o telemáticamente y allí se da todo el asesoramiento en todas las etapas del trabajo autónomo".

Desde el principio se asientan las bases de la idea: "Desde que tienes la idea en la cabeza y quieres emprender y no sabes cómo. En el polo te dicen lo que es un plan de empresas, buscar la viabilidad de un proyecto, qué tipo de ayudas puedes recibir, qué tipo de forma jurídica es la mejor... cualquier consejo en todas las etapas. Si ya eres un empresario y quieres mejorar la comunicación con el cliente o abrir una nueva línea de negocio". Además, el secretario xeral insiste en que se busca no perder el talento a través de un plan de relevo generacional: "Si alguien quiere hacerse cargo de un negocio cuyo propietario se jubila".

Hay polos de emprendimiento en la ciudad de Ferrol, pero también en otros núcleos como Monforte, Baños de Molgas, Coristanco o Silleda, por citar algunos ejemplos.

Los autónomos son héroes anónimos en el día a día, por lograr sacar adelante una empresa. Por esto, el secretario xeral de emprego, Pablo Fernández, recuerda que tienen a su disposición otras iniciativas de la Xunta: "la cuota cero por la que un emprendedor en Galicia no paga nada y le ayudamos a arrancar. Pero los autónomos tienen más problemas, como la conciliación, ahí tenemos líneas de ayuda... También programas de contratación de apoyo al autónomo, esto es un hito, pasar de estar tú solo a pagar una nómina. También tenemos programas de internacionalización".

UN POLO DE EMPRENDIMIENTO, DESDE DENTRO: "NO HAY MAYOR SATISFACCIÓN COMO VER A LOS POLLUELOS ABANDONANDO EL NIDO"

Adrián Caamaño es técnico en el polo de emprendimiento de Silleda. Este centro lleva algo más de dos años operativo y por aquí han pasado ya unos 250 proyectos que han recibido asesoramiento para echar a volar. En la actualidad, acompañan a 52 empresarios con sus ideas.

Primero, trazan una hoja de ruta, también buscan posibles líneas de financiación para optar a los recursos públicos de los que se puedan beneficiar. Muchas veces, el principal problema es la propia inseguridad y no saber por dónde empezar: "Lo que es la idea de estar con ellos, paso a paso, se animan un poco más. Muchas veces es saber qué hacer en cada momento".

Y una función importante del polo también es dar con las necesidades del territorio para ajustar la oferta a lo que se demande.

Por el polo de Silleda pasan proyectos empresariales de todo tipo: desde turismo sostenible, biotecnología, bioconstrucción, pero también negocios más tradicionales como una ferretería o una panadería: "Al final son las mismas dudas que una start-up, los pasos para emprender, la financiación, el análisis de la oferta y la demanda... Bien es cierto que a pequeña escala no se estaba haciendo tanto, pero todo pequeño negocio es susceptible de mejorar a través del polo".

EL SUEÑO DE CARLOS: "MI SOCIO ES EL POLO DE EMPRENDIMIENTO"

Una de esas ideas que recibió apoyo es la de Carlos. Él tenía un sueño, STREET FC, no solo un club de fútbol donde formar en el ámbito deportivo, sino también social: formar a personas para trabajar en equipo y como individuos responsables.

Carlos tiene solo 33 años y esa idea con la que soñaba, es ya una realidad. Ahora tiene su propia empresa y seis empleados, además de él mismo. En la actualidad, vive un momento dulce, pero es consciente que en el camino habrá piedras y obstáculos: "Desde pequeño, cuando me propongo algo, fui consiguiéndolo. Sé que tengo que fallar para aprender. Ahora es todo bonito porque va bien, pero sé que van a venir momentos más fastidiados. Las cosas hay que disfrutarlas cuando están bien, pero cuando están mal no nos podemos hundir. Creo en el equilibrio y en disfrutar el proceso. Cuando no disfrutas, no puedes aguantar".

Las cien plazas que ofrecen desde su empresa están ya prácticamente cubiertas. Carlos está solo, pero no se siente solo. Asegura que su socio es el propio polo de emprendimiento donde ha obtenido ayuda en cada paso.