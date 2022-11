Zan pide que no haya "divisiones" entre empleados de Alcoa

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, ha dicho este lunes que "no se puede andar con divisiones" en la representación de los trabajadores antes de la crucial reunión con la dirección de la multinacional, que tendrá lugar este miércoles 30 de noviembre en León para renegociar el acuerdo suscrito en su día para apagar las cubas y modernizar la planta de aluminio.

Este encuentro fue convocado tras confirmar la compañía el retraso en la instalación del horno de ánodos de gran tamaño, que no estará listo para el rearranque de la planta en enero de 2024, y una importante desviación presupuestaria.





La CIG habla de "temeridad"

Zan ha replicado en declaraciones a COPE a un comunicado de la Confederación Intersindical Galega (CIG) en el que afirma que el comité ha aceptado renegociar las condiciones del acuerdo de inversiones con Alcoa en la planta de aluminio primario de San Cibrao en ausencia tanto de la Xunta de Galicia como del Gobierno de España, algo que a su juicio es "una temeridad".

"La mayoría del comité considera que basta con remitirles los nuevos términos, una vez que finalice la negociación", precisa el sindicato nacionalista, que considera que "aceptar estas condiciones es "una temeridad que les pone en bandeja a las administraciones desentenderse del resultado final de un acuerdo que no se les permite negociar".





Zan: "No voy a entrar en polémicas"

"No se pueden comunicar mentiras", dijo Zan, quien considera también que "en un momento tan importante como el actual, no se puede andar con divisiones, y menos de cara al público".



"No voy a entrar en polémicas", añadió, porque ahora "lo principal es conseguir un buen acuerdo y que la fábrica tenga futuro".



Desde su punto de vista, "lo que tiene que hacer ahora el comité es negociar un buen acuerdo para garantizar el futuro de la planta" y no entrar en este tipo de "polémicas".





