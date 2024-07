Vuelve el Torneo de Fútbol Playa de Burela

El Ayuntamiento de Burela presenta su Torneo de Fútbol Playa Urbana, organizado junto a la Sociedad Deportiva Burela, que tendrá lugar los días 10 y 11 de julio.

Las inscripciones presenciales en el evento serán el propio día 10 de julio, miércoles, a partir de las 19:00 h., y la competición comenzará a las 19:30. Habrá categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16.

Un recuerdo de infancia



"Estamos encantados de recuperar un evento como el torneo de fútbol playa, que todos los miembros de la directiva de la SD Burela disfrutamos cuando éramos pequeños y que ahora podrán volver la disfrutar los niños y niñas de Burela", señala el presidente y jugador del club Jairo Campo.

Esta competición forma parte de la programación deportiva de verano del Ayuntamiento de Burela, que incluye también torneos de fútbol 3x3, básket 3x3, el programa Verano Burela o la Carreira Burelabonita.

Verano para todos los gustos

La alcaldesa Carmela López destaca que "desde todas las áreas municipales se está trabajando en una programación de verano para todos los gustos, que llene Burela de actividades de todo tipo".

Por otra parte, el concejal de deportes, Carlos Méndez Pena, señaló que "la recuperación de este tradicional evento servirá para seguir promocionando el deporte y un estilo de vida saludable entre la juventud y todo el vecindario".