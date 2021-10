Una comarca en lucha total el 17 de noviembre

Los tres sindicatos mayoritarios -CCOO, UGT y CIG- han convocado a todos los vecinos de A Mariña a secundar una huelga general convocada para el miércoles 17 de noviembre, que "afectará a todas las actividades desempeñadas por los trabajadores y trabajadoras de empresas privadas y por los empleados y empleadas del sector público" en la comarca.



Mediante un comunicado, los tres sindicatos aclaran que la convocatoria de huelga se iniciará a las 00:00 horas del miércoles 17 y terminará a las 24:00 horas de ese mismo día, con la excepción de los turnos de trabajo que comiencen o terminen antes de esas horas.



La convocatoria de la huelga general ha sido entregada esta mañana en el registro de la Consellería de Emprego e Igualdade por parte de los responsables comarcales de las tres centrales sindicales, que reclaman "medidas inmediatas" por parte de la administración, porque "la pobreza, la desertización industrial y el despoblamiento" en la comarca pueden ser "imparables", dada la situación de empresas como Vestas y Alcoa.



Los sindicatos convocantes aclaran que ya "el año pasado", cuando convocaron la manifestación del 22 de junio, se plantearon la posibilidad de convocar una huelga, pero dada la situación de pandemia en la que estaba sumida tanto la industria como el comercio y la hostelería en toda la comarca, tomaron la decisión de posponerla, al entender que no era el momento.



"Pero desde entonces, año y medio después, no solo no se ha producido ningún avance", porque "no se han aportado soluciones al abandono y a la crisis industrial, económica y social que atraviesa la comarca, sino que la situación ha ido a peor", explican los sindicatos en un comunicado.



De hecho, en ese tiempo, "las infraestructuras que reclamamos siguen sin estar ejecutadas", añaden; "no se arregló el conflicto de Alcoa" y "Vestas presentó un ERE extintivo" en su fábrica de aerogeneradores de Viveiro, sin olvidar que "hubo una pérdida cuantiosa de servicios", que el "FEVE está en absoluta decadencia" o que "el desmantelamiento del Hospital Público da Mariña va a más".



Asimismo, se quejan de que esa situación no se corrige ni en los presupuestos del Estado ni en los de la Xunta para el próximo año, de modo que "todo el apoyo que los partidos políticos de la comarca manifiestan" en los actos reivindicativos de los sindicatos,"no se ve luego reflejado en sus hechos".



"A Mariña necesita hechos y no buenas palabras. Hechos y no humo", añaden, que tendrían que verse "en los Presupuestos Generales del Estado" y en los de la Xunta de Galicia.