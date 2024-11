Una tala de árboles en un colegio de Ribadeo (Lugo) despierta la indignación de las familias

Menudo lío se ha organizado entre las familias del colegio Gregorio Sanz, de Ribadeo (Lugo), por la tala de árboles realizada estos días.

Los padres de los estudiantes no entienden el porqué y afirman que se han cortado especies con muchos años de antigüedad.

Han quitado la sombra, eran un símbolo del centro, contacto con la naturaleza para los niños, jugaban en ellos o me han robado el árbol de mi infancia... son algunos de los argumentos esgrimidos por las familias.

La Asociación de Padres A Faxarda reclama explicaciones al equipo de gobierno. Consideran que se trata de una tala indiscriminada, sin criterio y sin informar a la comunidad escolar.

"que la paralicen"

Raquel Pérez, la presidenta de la ANPA, explica que la tala de árboles no se llevó al Consello Escolar, que es el órgano en que está representados los profesores, los padres y también el Ayuntamiento. Por eso denuncian desconocimiento respecto a esta medida, se hizo sin pedirles su opinión.

Así pues piden "que paralicen esto temporalmente hasta que se llegue a una conclusión de si esos árboles deben ser retirados, por qué motivos, y valorar también el peso medioambiental o el beneficio para los niños, cosas que yo creo que no se tuvieron en cuenta a la hora de decidir llegar y cortar".

la oposición, también en contra

Desde el BNG, en la oposición, señalan que los árboles no estaban enfermos y no hay informes en los que basar esa actuación. El portavoz, Pablo Vizoso, habla de "trabajos de tala sin ningún criterio, sin ninguna base, por mucho que ahora el alcalde diga que se trata de ejemplares individuales que estaban enfermos, no es cierto, o que suponían un peligro para las instalaciones, tampoco es cierto".

informes técnicos, enfermedad y seguridad

Desde el Ayuntamiento argumentan que siempre se estuvo en contacto con el colegio y se le informó de la tala que se iba a realizar. También defienden que la medida se aplicó en base a informes técnicos que recomiendan dichas podas, por enfermedad de los árboles o la seguridad de los edificios que conforman el centro educativo.