Resiliencia, la mejor manera de tolerar el estrés crónico

¿Cuánto de resiliente eres ? ¿Cuánto estrés puedes soportar?

Seguro que en algún momento de tu vida, si no en todos, has notado estrés, incluso puede que tengas estrés crónico, ese que no te deja parar y hace que vayas como loco a través del día.

Saúl Sal es investigador en el Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias, y afirma que el estrés no es malo, pero hay que saber manejarlo. Estará esta tarde ofreciendo una charla sobre resiliencia en el Centro de Dinamización Tecnológica de Castropol. En Piñera a las 16.30 hrs.





Un mecanismo de defensa



Explica Saúl que el estrés es normal, responde a un mecanismo de defensa del ser humano, pero no podemos permitir que ese mecanismo esté alerta siempre.

Hay dos modalidades, una respuesta rápida que tiene que ver con la adrenalina y el aparato simpático, y luego está el estrés a largo plazo, este está relacionado con el cortisol.

Explica que es en el momento en que el estrés se cronifica cuando empezamos a tener problemas. Nos puede generar úlceras estomacales y problemas con el sistema inmunitario.

Porque “si nuestro cuerpo está siempre en alerta va a primar esas características que necesitamos para la defensa y olvidarse de otros procesos primarios”

¡A bailar!

Saúl Sal señala que existen ciertas prácticas que influyen positivamente, como la dieta, el sueño y el deporte. Y algo que recomineda mucho es bailar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“El baile es una actividad sorprendentemente buena para todo lo que tiene que ver con el sistema nervisoso, lleva a que nuestro sistema esté muy activo, muy atento y es muy beneficioso, también para tener una suerte de resiliencia frente al estrés”.

También es importante salir, quedar con amigos, fomentar el apoyo social. Todo esto es muy productivo para reducir el estrés. “Hay que asegurarse de tener un entorno lo más rico posible para que, cuando surgen las actitudes negativas o depresivas, el entorno sea una red de apoyo”.

Así que nada de aislarse, amigos y familia hacen mucho.

Y si el caso es más grave siempre hay que tener en cuenta una posible terapia con los profesionales médicos.

Él como psicólogo prefiere empezar con la terapia y el tratamiento conductual, pero el tratamiento médico siempre es una opción. Esta tarde en la charla de Castropol dará algunas pautas para manejar el estrés y varias técnicas de relajación. Allí te espera.