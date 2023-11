La Policía Local de Ribadeo trabajará en unas instalaciones más dignas

La antigua Casa de Teléfonos será la nueva sede de la Policía Local de Ribadeo. Así lo anunció hoy el alcalde, Dani Vega. De este modo sus efectivos contarán con unas instalaciones dignas.

El regidor contó que “después de un análisis profundo y de hacer un estudio de detalle de las instalaciones municipales de la Policía Local el gobierno local acordó su traslado al edificio de la permuta por el porcentaje público que teníamos en la Torre de los Moreno, que es la antigua Casa de Teléfonos. Esa será la nueva sede de la Policía Local, porque entendemos que el local actual no es una instalación digna ni para la Policía Local ni para atender a los vecinos y a los visitantes que acuden a Ribadeo”.

Con humedad y sin vestuarios

Para Dani Vega “las viejas eran unas instalaciones mas bien de otra época, no hay ni baños idóneos, no hay vestuario, las paredes están llenas de humedades, no hay un espacio digno de atención al vecindario y a los visitantes. Eso no es lo que queremos para nuestra Policía Local ni tampoco queremos unas instalaciones ciertamente desastrosas para recibir a vecinos y visitantes por la imagen penosa que estamos trasladando”.

El alcalde explicó que “la decisión fue adoptada porque ahora de una vez por todas vamos a conseguir la permuta, es decir el edificio de la antigua Casa de Teléfonos porque ya lo teníamos que tener en el año 2021, y durante estos meses estuvimos trabajando a destajo para conseguir esa entrega en el 2023, tras un trabajo muy importante que les agradezco también a los técnicos municipales porque fue un empeño decidir que esto había que solucionarlo”.

"El anterior equipo de gobierno pasaba del tema"

Vega subrayó: “conseguimos un edificio que es nuestro ahora, que teníamos que recibirlo en el 2021, pero hubo un abandono absoluto por parte del anterior equipo de gobierno que pasaba del tema. Ahora ya lo tenemos, vamos a analizar en detalle toda la permuta, pero ese edificio lo vamos a convertir en la nueva sede de la Policía Local de Ribadeo, que así contará con unas instalaciones dignas”.