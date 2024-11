Poco dinero en casa, no apuntar números PIN en ningún sitio ni cuidar maletas de extraños, consejos de la Guardia Civil para evitar timos

NO TE DEJES ENGAÑAR, LAS ESTAFAS ESTÁN A LA ORDEN DEL DÍA

En estos tiempos las estafas están a la orden del día y hay que permanecer bien despierto para no dejarnos embaucar. Un segmento de la población que se convierte en un cebo perfecto para los timadores es el de la gente de avanzada edad, porque suelen ser más confiados.

Hay algunos delitos en los que es más fácil que piquen que en otros, por ejemplo los que se perpetran en domicilios o en los cajeros.

Es más complicado a través de internet, porque no suelen ser usuarios, pero siempre hay posibilidades. Por ejemplo es muy fácil que caigan en el timo de un pariente lejano que está tirado en un aeropuerto y necesita dinero, o el timo del hijo en apuros en que las personas que te llaman te ponen en una situación de mucho nerviosismo que te impide pensar con claridad.

Gerardo Sevilla es subteniente jefe del cuartel de la Guardia Civil de Ribadeo, se encarga de coordinar una serie de charlas que se dan por las parroquias del municipio para alertar a los mayores sobre los timadores. Él explica que "en determinados delitos sí que son víctimas propiciatorias por parte de algunos delincuentes".

Para evitar estas situaciones, los agentes estan ofreciendo esas charlas con consejos prácticos de autoprotección. Se enmarcan en el Plan Mayor y el Programa Preto de ti del Ayuntamiento. Los consejos que aportan son básicamente para evitar situaciones comprometidas.

Algunos consejos por ejemplo: s i estamos en casa, no debemos abrir a desconocidos, tenemos que desconfiar de los servicios técnicos no solicitados, poner mirillas en las puertas y procurar no tener mucho dinero en la vivienda.

En el caso de un cajero o entidad bancaria : no sacar mucho dinero (es mejor ir en varias ocasiones), tapar la mano con la que tecleamos el número pin y no llevarlo anotado en ningún papel. Si nos roban la cartera, anular inmediatamente la tarjeta.

En caso de un viaje: l l evar siempre consigo la documentación, no coger o dejar maletas a desconocidos y no viajar a sitios donde la seguridad no esté garantizada. Y facilitar números de teléfono a la gente de nuestro entorno para que sepan dónde nos encontramos.

ojo a las llamadas de "tu banco"

Por último, en lo relacionado con los delitos informáticos , es muy complicado, hay muchas modalidades delictivas, aunque quizá los mayores no sean los más afectados. Sí pueden caer en la estafa del hijo en apuros, el pariente que se tiene en Sudamérica y necesita dinero porque está tirado en un aeropuerto, o el mensaje al móvil en que desconocidos se hacen pasar por personal de tu banco y te dan instrucciones hasta que les das tus números personales y te quitan el dinero de la cuenta.

Ante esto, el consejo es no fiarse de las llamadas entrantes, no hacer nada de lo que nos piden y ponernos en contacto con la oficina bancaria en forma presencial.

Las charlas se organizan en formato mesas redondas en las que hay una participación activa de todos. "Y bueno, pues se comentan estas cosas que estamos hablando, cosas que les pasan a ellos, qué pueden hacer... sí, la verdad es que es un ambiente distendido y creo que tiene buena acogida", concluye el subteniente.