PC Ribadeo cumple 18 años solucionándonos la vida ante los sobresaltos que da la informática

La tienda de informática de Pablo Rodil cumple este mes de abril 18 años. Parece que fue ayer cuando un chaval de 20 años se lanzó al mundo de los negocios en un campo que se le daba bien, la informática. Estaba trabajando en Coruña pero sentía nostalgia hacia Ribadeo y pensó "ahora o nunca". Llevaba poco tiempo trabajando y tenía claro que no le gustaba la forma de trabajar. Lo suyo es programar pero no le satisfacía "ese tipo de trabajo de llegar a un polígono, meterme en un subterráneo menos tres, delante de un ordenador, ocho horas programando y no ver nada del resultado". Le tiraba mucho la idea de montar su propia empresa y, animado por padres y amigos, se lanzó.

Como no estaba muy avezado en esto de los negocios optó primero por poner una franquicia, PC Coste, y abrió una pequeña tienda en la Avenida de Asturias de Ribadeo (Lugo). Pero pasados unos años, y con más experiencia a sus espaldas, decidió emanciparse y crear su propio sello como PC Ribadeo, coincidió con el momento en que mudó la tienda a la calle Ramón González.

de la torre al móvil

Las cosas han cambiado mucho en el mundo tecnológico desde que él empezó. Antes había muchas torres, "el clásico PC de sobremesa" y ahora todos los equipos son portátiles y transportables, mucho móvil y mucha tablet.

En su tienda tiene de todo: ordenadores, electrónica de consumo, televisiones, tablets, móviles, impresoras, altavoces, USB de memoria, material tecnológico de todo tipo, además de asistencia y reparaciones. Además él y su empleado, Camilo, son instaladores para empresas y tienen servicio de creación de páginas web. También son expertos en el software necesario para adaptarse a la Ley Antifraude, que será obligatorio desde el mes de julio. Pablo intenta estar adaptado al mercado y dar el soporte informático que le falta a mucha gente que aún no se ha sumergido en las tecnologías.

COPE Pablo Rodil, gerente de PC Ribadeo que cumple 18 años

mucha gente aún es analógica

Ve mucha gente que no se quiso involucrar en la tecnología y perdió muchos años en los que podía haber ido adaptándose. El mejor ejemplo lo tiene en su padre, era anti-tecnología. Llevaba el Hotel Ros Mary y todos los movimientos y cuentas los registraba en una libreta. Pablo se empeñó en que se adentrara en el mundo de la informática pues le ayudaría a llevarlo todo más ordenado y al día. Le instaló un ordenador, de torre de aquella, y le enseñó a manejarlo.

Al cabo de un año descubrió que sólo lo usaba para jugar al solitario: "No utilizaba el ordenador para otra cosa que para el solitario, seguía con su libreta". Pablo le dijo que eso había que cambiarlo, le adaptó todo y poco a poco se fue aficionando. "Acabó instalándose el Facebook, el correo y al final dominaba todo móvil, Facebook, Instagram, correo electrónico, la App de Abanca... todo". Es el ejemplo más cercano que tiene y apunta que "todo el mundo debería dar el paso a actualizarse con la tecnología".

Así que cuando tengas un problema informático, quieras comprar un aparato tecnológico o necesites que te instalen el software antifraude en tu negocio, ya sabes a quién recurrir. Una empresa con 18 años de experiencia y muchos más por delante en que, sin duda, seguirá creciendo.