Otra fiesta que se cae del calendario: el Naseiro en Viveiro

El Ayuntamiento de Viveiro informa al vecindario de la suspensión de la celebración de la Romería del Naseiro. El Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas adoptaron esta decisión considerando que es lo mejor y más adecuado teniendo en cuenta la situación actual.

El Ayuntamiento de Viveiro, al no ser el organizador de la fiesta, no podía suspender su celebración directamente, pero sí tenía competencias para no autorizar su celebración. Por el momento no había nada tramitado, porque estaba todo hablado y consensuado con la Comisión, a la espera de valorar la evolución de la situación y adoptar una decisión al respecto.

UNA PROGRAMACIÓN ALTERNATIVA

El Ayuntamiento de Viveiro presentará próximamente la programación alternativa que se diseñó para el mes de agosto, de acuerdo con las medidas y limitaciones establecidas por las autoridades competentes y la nueva normalidad.

El ayuntamiento lamenta profundamente que este año no sea posible celebrar una de las fiestas locales más representativas y espera que el próximo año pueda nuevamente disfrutar con más ganas e ilusión de esta tradicional romería.

Finalmente, el ejecutivo local quiere agradecer a la Comisión de Fiestas por el trabajo realizado y manifestar su apoyo a todas aquellas personas que se verán perjudicadas, no solo por lo que el Naseiro significa a nivel festivo y de ocio, sino también desde un punto de vista económico, por las consecuencias de su suspensión.