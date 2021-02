La organización del Campeonato de Illa Pancha asegura tener todo en regla

El campeonato de olas gigantes Illa Pancha Challenge se desarrolla hoy en Ribadeo no exento de controversia. Desde la organización, José Luis Díaz, afirma que tienen todo en regla y que su actividad está permitida, si no no la harían.

Según sus propias declaraciones: "cumplimos todos los requisitos necesarios para hacer un evento de estas características, si no se pudiera hacer no lo haríamos, pero sí que cumplimos la normativa exigida para este tipo de eventos".

José Luis Díaz explica que en la competición participan seis equipos, compuestos por un piloto (de la moto de agua de apoyo) y el surfista.

SIN AGLOMERACIONES

Apunta a la "buena colaboración por parte de la Guardia Civil que ha hecho el control de accesos" y afirma que no hay aglomeraciones porque la gente "ha respetado el mensaje", la petición de que no se acerquen a la zona. Lo retransmiten vía streaming para que todo el mundo pueda disfrutar el espectáculo con seguridad.

REPERCUSIÓN MUNDIAL

El organizador difiere de la opinión de ACISA sobre la escasa repercusión en la economía local.

Señala Díaz que "un evento de estas características, que se va a ver no sólo en España sino en todo el mundo, es bueno, vamos a intentar que se hable de Ribadeo de nuevo, creo que va a repecutir cuando menos muy favorablemente en la comarca. No le veo ninguna contraindicación".

Explica José Luis Díaz que "respetamos desde la organización todas las opiniones pero donde no coincido es que no sea favorable para Ribadeo esto, que hablen de ti, no solo en España sino en todo el mundo, creo que para cualquier zona es positivo y es bueno”.