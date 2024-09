Es nadador, competitivo y aspira a convertirse en Míster España, así es Míster Lugo

Tiene 21 años, es natural de Monforte, nadador y muy competitivo. Ese es el perfil de Mister Lugo, Ismael Pérez Terrón, que estos días se bate el cobre en Tenerife junto a medio centenar de guapos que pugnan por el título de Mister International España 2024.

No basta con ser bien parecido, hay que tener simpatía, buena planta, elegancia, saber estar y ser un buen deportista.

BELLEZA INTERIOR Y EXTERIOR

Participar en un concurso de belleza parece más superficial de lo que es en realidad. Se buscan personas con valores y personalidad. Además tienen que superar buen número de pruebas deportivas.

Algunas de ellas son de natación, ahí espera Ismael hacer una buena marca. Éste nos explica que hay que pasar "una especie de triatlón", por lo que un buen estado físico es básico.

Es competitivo y aspira a ser Míster España, así es Míster Lugo

El joven que representa a la provincia de Lugo está preparado para todo y tiene una característica que le puede ayudar: la competitividad. Tal como explica Ismael "se me ha inculcado desde muy pequeño, la competitividad, no sólo en pruebas sino en la vida misma, yo intento superarme siempre, día a día, cada día ser mejor y no sé... yo creo que es una característica de mí que me puede ayudar a escalar en este concurso".

ABRIR PUERTAS

Ismael no piensa en ganar todavía, le parece un poco precipitado porque es muy joven y tienen mucho que aprender, pero sí en las puertas que le puede abrir un certamen como este. Lo ve como "la primera toma de contacto, pero en un futuro... oye ¿quién sabe?, yo voy a dar todo de mí, intentar escalar posiciones, aunque sea hacer un top 10 y quien sabe, en un futuro quizá gane".

Hay una votación abierta al público a través de la página oficial de Míster International Spain. Ahí se puede apoyar al candidato favorito. Para votar por el representante de Lugo, Ismael Pérez, hay que buscar el número 33.

El fallo será mañana, en una gala que arranca a las 21 hrs y se desarrolla en Tenerife. Por ahora Ismael disfruta junto a sus rivales y compañeros de su estancia en la isla, en medio de pruebas de modelaje, pasarela, anuncios publicitarios y entrevistas con el jurado. Un sin parar.