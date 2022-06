Más de 150.000 "resucitados" inundarán Viveiro de miércoles a domingo

A Mariña se prepara estos días para recibir a las más de 150.000 personas que se estima pasarán por el Resurrection Fest de Viveiro, que vuelve a su formato habitual después de dos años afectado por la pandemia.

Este festival, el más grande de sus características de toda España, arrancará el miércoles 29 de junio y se prolongará hasta el domingo 3 de julio, con un cartel compuesto por 120 bandas en cuatro escenarios.

Desde la organización calculan que durante estos cinco días pasarán unas 150.000 personas por el festival, que tiene entradas y abonos agotados desde 2019, y, de la programación, han destacado la gira del cincuenta aniversario de Judas Priest, cumplidos en realidad hace dos años.





Amplio programa musical

El festival arrancará el miércoles con un 'warm up' desde las 16:30 horas en dos escenarios, uno dedicado a los DJ de Bandera Negra y otro en el que podrán escucharse Bolu2 Death, Onza, Serrabulho, Bleed From Within, Alien Weaponry, Bullet From my Valentine y Deftones.

El jueves pasarán por el escenario principal Judas Priest, así como Hamlet, Opeth, Sepultura, Spiritbox y Vita Imana; mientras que en el escenario 'Ritual' podrán oirse bandas como Vomitory, Dark Funeral o Benighted; y en el 'Chaos' estarán True Mountains, Misconduct o Morning Again. En el cuarto escenario, 'Desert', estarán Me and That Man, Wiegedood o Me Fritos and Gimme Cheetos, entre otros.

El viernes será el turno de Rise Against, Sabaton y Jinjer, así como Caliban, Our Hollow Our Home y Free City, todos desde las 15:30 horas en el escenario principal. Por los otros tres escenarios pasarán nombres como Ill Niño, Amenra, Lionheart, Kids of Rage, Seek 'em All o Skontra.

El sábado, el escenario principal acogerá los conciertos de Skunk DF, Dagoba, Beyond the Black, Crossfaith, Mastodon y Gojira, mientras que el segundo escenario será para Leaving Mars, Eon, Sound of Silence, Gaerea, Bloodbath y Master Boot Record. En el tercer escenario estarán We Exist Even Death, Grippers, The Broken Horizon, Svalbard, Blowfuse y Moscow Death Brigade; mientras que el cuarto será para Bulls on Parade, Toudra, Planet Of Zeus, The Picturebooks, Wills Drummond, Sharon Stoner y Acidproyect.

Finalmente, el domingo actuarán Korn en el escenario principal, que compartirán con Bring me the Horizon, Heaven Shall Burn, Stick to your Guns, Electric Callboy y Deadly Apples. Por su parte, el escenario 'Ritual' tendrá a Mind Driller, Mosh, Bloodhunter, As Everything Unfolds, Infected Rain, Angelus Apatrida y Enforced; mientras que al 'Chaos' se subirán Grima, Golpe Radikal, Ruxe Ruxe, Belvedere, Doyle y Knocked Loose. En el escenario 'Desert' actuarán Kaleikia, Elephant Riders, The Dry Mouths, Frutería Toni, Ciclonautas, Phil Campbell y My Sleeping Karma.





Décimosexta edición del festival

En la presentación oficial de la 16 edición del Resurrection Fest participaron, entre otros, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; el director de la Agadic, Jacobo Sutil; el director de Patrocinios Musicales de Estrella Galicia, Víctor Martiñán; el CEO de Bring The Noise y director del festival, Iván Méndez; y los diputados de Turismo, Promoción Económica y Economía de la Diputación de Lugo, Pilar García Porto, Pablo Rivera Capón y Mayra García Bermúdez.

Durante su intervención en el acto, Nava Castro ha destacado la relevancia de esta cita, una de las más importantes del Xacobeo 2021-2022, por lo que ha animado a sus responsables a solicitar para ella la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

Además del patrocinio como cita destacada de los Conciertos Xacobeo, el Resurrection Fest cuenta con una aportación adicional a su financiación a través de las subvenciones a festivales de música que convoca cada año la Xunta de Galicia a través de la Agadic.

Asimismo, la Diputación de Lugo apuesta por esta iniciativa con una ayuda de 150.000 euros.





Dispositivo especial de seguridad

Antes de la presentación del festival, el Concello de Viveiro acogió una reunión de la junta local de seguridad para cerrar el dispositivo especial que se pondrá en marcha desde el miércoles hasta el domingo.

La junta concretó todos los detalles para garantizar la seguridad y concretó que durante los días de festival habrá algunas modificaciones en el tráfico, por lo que el ayuntamiento pide disculpas por las molestas que puedan ocasionar.

En el caso de la Rúa Lavandeiras se ha habilitado doble sentido de circulación desde la fábrica de Albo hasta la intersección con la Avenida Ramón Canosa desde este lunes 27 de junio hasta el martes 5 de julio.

En el tramo de esta misma avenida que discurre por delante del edificio de la Consellería do Mar, comprendido entre la depuradora y el cruce de la piscina, e verá restringida la circulación -solo permitida para autorizados- durante la celebración del festival, del miércoles 29 de junio al domingo 3 de julio.

Por último, el viernes 1 de julio se celebrará el mercado de feria en la explanada de estacionamiento de la variante, como es habitual, por lo que se necesitará que, en horario de 6:00 a 16:00 horas esté libre de vehículos para que se puedan montar los puestos y realizar las labores de limpieza una vez finalice.