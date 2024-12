Mari, 90 años de creatividad y sonrisas en el Mercado de Nadal de Ribadeo (Lugo)

Mari cumplirá 90 años en mayo, no ve la televisión, se pasa el día ganchillando. Como ella dice “tengo que gastar el tiempo en algo, yo mirando... no me pongo a mirar la tele sin hacer nada”. Sus manos son un prodigio y las obras en ganchillo que de ellas surgen se convierten en bonitos artículos decorativos y algo más, por ejemplo en gallinas que sirven como topes para las puertas.

Cada gallina le lleva tres horas, y lo que menos le gusta es ponerles el relleno con tejido blanco. El resto, el punto de ganchillo para las distintas piezas, le entretiene mucho.

COPE Una de las gallinas que confecciona Mari

Mari es muy creativa, además de gallinas vio una flor en un puesto de mercadillo y se puso a hacerla en ganchillo, era un girasol, y ya está ideando hacer una margarita pero con más relieve.

mari, secretaria

Tiene la cabeza superlúcida. Su hija dice que es su secretaria porque le recuerda las cosas y le lleva muchas gestiones. Mari la acompaña a cada mercado que van a vender las gallinas y otros artículos, prefiere ir a quedarse en casa aburrida. Tiene un humor fantástico.

Encontrarás a Mari y a su hija en uno de los puestos del Mercado de Nadal de Ribadeo, en "Balsa Detalles", y si pasas por allí, además de llevarte una gallina o una maceta con forma de personita, te llevarás una sonrisa y una palabra amable de Mari.

A COMPRAR CHORIZOS

Otras personas de edad andaban comprando esta mañana en el Mercado de Nadal de Ribadeo. Eran usuarios del Centro de Día “A Concordia”, y compraban productos que no debían: “Estamos comprando lo que no podemos comer, le tenemos que llevar a Rosa un chorizo, están buenísimos”. Uno de ellos asegura que están disfrutando mucho dando un paseo por los puestos porque “somos muy disfrutones”.

COPE Usuarios del Centro de Día compran embutidos

Entre los puestos puedes encontrar uno de muñecas elaboradas de forma manual, con las caras pintadas a mano, velas de ceras ecológicas, unos peluches realizados con la lana que extraen del rebaño de ovejas Xaldas que cuidan... Son todo artículos realizados con mimo y cariño. La responsable del puesto “La Reserva” confirma que la gente sí es consciente del trabajo que conlleva, “cree que se está revalorizando lo de la artesanía”.

COPE En La Reserva elaboran muñecas artesanales y peluches con lana de sus propias ovejas

Paramos en otro puesto, en este hay pendientes pero ¿de qué están hechos? Luis, de "Kiwi Pop", nos cuenta que es arcilla polimérica, “se hacen como si hicieras galletas, se hace una base de arcilla y luego vas haciendo cortes con cortadores de impresión 3D, que también hacemos nosotros”. Los pendientes se venden entre 8 y 20 euros.

En otro puesto encontramos muchas piedrecitas de diversos colores, formas y tamaños, son minerales. Ahí Susana se encarga de ensartarlos en punto de macramé. Afirma que lleva “muchísimo trabajo, tanto nudo como paciencia”. Además hace pirograbado, quemando dibujos en la madera y lana cardada (bolsas, muñecas). Nos cuenta que lo que más se vende es “el macramé y los minerales, sobre todo para los críos, es lo que más llama la atención”. Su negocio se llama "Artesanías Luna Azul".

COPE Susana, de Luna Azul, trabaja a tope estos días para preparar el puente festivo

El fin de semana pasado el mercado funcionó bien en general. Durante la semana estaba un poco más parado, había mucha menos gente, pero los vendedores ya se están preparando para “la llegada de lo gordo” con el puente. Susana de Luna Azul ya ve venir un buen número de visitas así que mete la quita marcha: “yo estoy fabricando como loca, haciendo un par de bolsas ahí, para ver si se va vendiendo todo el fin de semana”.

Casi todos los puestos son repetidores, es decir, vienen año tras año al Mercado de Nadal de Ribadeo, porque saben que aquí hacen un buen negocio. La diferencia respecto a años anteriores es que en esta ocasión se ha prolongado en el tiempo. Hasta ahora sólo se celebraba los días festivos del Puente de la Constitución e Inmaculada, pero en esta ocasión se inauguró el 30 de noviembre y se ha mantenido abierto toda esta semana. Puedes visitarlo, en horario de mañana y tarde, hasta el domingo 8 incluído.