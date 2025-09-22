Lucha contra una grave enfermedad mientras se presenta como candidata a Miss Universo por la Paz: "Busco mi propósito en la vida"

Tiene 73 años, camino de 74, está guapísima y espléndida. A pesar de estar luchando contra una enfermedad, se presenta muy pronto al certamen Miss Universo por la Paz que se celebra en Madrid. Se llama Luz López Arnau y es vecina de Burela (Lugo).

Luz fue nombrada Miss Fotogenia en su pueblo cuando tenía 17 años y desde entonces no tuvo ningún contacto con el mundo del modelaje o los concursos de belleza hasta hace dos años. Todo empezó en Vigo, se presentó a certámenes para mujeres por encima de los 30 y se convirtió primero en Miss Abuela de Galicia y después en Miss España.

Cedida Luz López luce la banda de Miss España 2024

Afirma que se lo pasa genial desfilando subida en sus tacones y asegura que no corre ningún peligro sobre ellos, por una parte "los taconazos, los andamios como digo yo, los pones en momentos muy concretos", y por otra parte recuerda que "la única vez que rompí un tobillo iba en raso". Piensa que eso significa que ella no es de plano sino de tacones.

pasión por la pasarela

Además le encanta la pasarela, el momento de desfilar lo disfruta a tope, se le hace corto: "Yo creo que me transformo y lo paso genial, me encanta, pero son tres minutos, como mucho cuatro o cinco". Le parece poco: "De hecho cuando se acaba una pasarela yo digo tenía que volver a empezar". Y es que la primera vez que pasas no lo disfrutas con calma, como cuando estás ensayando, los nervios del momento y de las compañeras se contagian y lleva a que no se disfrute con calma.

Cedida Luz López Arnau

Reconoce que no estaba decidida a presentarse al certamen de Miss Universo porque pensó que ya había cumplido con ese mundo. Pero recientemente le diagnosticaron una enfermedad y cambió el chip. Ahora cada vez que participa en algún evento lo hace con intención benéfica. Según sus propias palabras: "Desde que hace un año y pico, cuando tuve un diagnóstico feo con un buen pronóstico, ya cambió mi manera de ver la vida. Yo personalmente, igual que cualquier mortal supongo, busco mi camino de vida y descubro cada día que mi propósito es contribuir a mejorar cualquier situación que esté en mi mano".

Tuve un diagnóstico feo con un buen pronóstico, ya cambió mi manera de ver la vida Luz López Arnau Miss Abuela de Galicia y Miss España +30

De hecho el certamen Miss Universo por la Paz destinará lo recaudado a una importante fundación que en breve se dará a conocer. Y allá que va, del 30 de octubre al 2 de noviembre todos estaremos con la burelesa Luz López. A ella le da lo mismo traerse la corona a casa o no. Con ser candidata ya está más que satisfecha: "Yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero me va a ser suficiente con la vivencia. No te voy a decir que si traigo una corona más pues... bienvenida sea. Pero vamos, que no traerla no va a suponer para mí ninguna frustración porque ya mis expectativas están superadas con creces".

Cedida Luz López Arnau

puerta a otros mundos

Pero ojo que hay más, porque esta mujer ya tiene unos cuántos eventos y vivencias muy bonitas a raíz de sus participaciones en los certámenes de Miss. Gracias a ello se le han abierto las puertas a otros mundos, como la moda, la fotografía, el cine con el rodaje de un cortometraje, incluso ha presentado galas... Ahora su próxima cita es con el Concurso Miss Zaragoza. Ahí va de jurado y como reina invitada: "A lo mejor hago un desfile, depende de los tiempos". Es un certamen solidario que se celebra con una ONG para ayudar a una comunidad que hay en Zaragoza que ayuda a niños sordos de Camerún.

Luz está contenta con la vida y con lo que ha conseguido, la exprime al máximo, la disfruta, y cada día lucha por ser mejor y ayudar a los demás. Ese es su propósito.