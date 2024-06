Los marcos, motivo de pugna entre el Ayuntamiento y la Mancomunidad de Montes de Burela

La Mancomunidad de Montes en Mano Común de Burela denuncia la apropiación, por parte del concello, de bienes y terrenos que son de propiedad de los comuneros.

Explica la presidenta de los Montes Vecinales, Bríxida Pino, que la Ley marca que para compartir superficie del monte vecinal existen tres posibilidades: cesión, arrendamiento y derecho de superficie.

Pero Pino señala que el Concello de Burela ha inventado otra, que “cuando le apetece algo del monte vecinal lo mete en el inventario”.

Reclamaciones del catastro

A los comuneros les llegó en 2023 una reclamación del catastro informando que unas parcelas pasaban a nombre del concello. Entonces hicieron una reclamación y ganaron.

Posteriormente en el año 2024 volvieron a tener una situación similar, alegaron y ganaron. En ningún caso el concello les había dicho nada directamente.

Ya dieron el caso por solucionado, hasta que vieron declaraciones de la regidora en medios de comunicación en las que indicaba que ciertos terrenos de la mancomunidad pasaban a ser patrimonio municipal.

Un cruceiro y un hórreo en disputa

Por ejemplo, el área recreativa es de la comunidad de montes pero estaba cedida al Ayuntamiento desde el principio. En ella había un cruceiro y un hórreo -ambos pagados por la Comunidad de Montes.

Hace unos años aparecieron en el inventario del concello y como esto otras propiedades del monte vecinal, denuncia Bríxida Pino.

Hicieron una alegación pero no se la aceptaron. Decidieron no ir al contenciosos porque, al fin y al cabo, el hórreo y el cruceiro no se los pueden llevar de ahí.

No saben por qué hace esas cosas el concello o para qué las necesita.

Llegarán al contencioso

Pero con los terrenos que presuntamente se habría apropiado sí están dispuestos a llegar al contencioso administrativo,

Para Pino esto será “un absurdo porque los vecinos de Burela pagarán abogado y procurador por parte del Concello y abogado y procurador por parte de la parroquia, ya que los montes son de la parroquia”.

Bríxida Pino espera que en algún momento haya sentido común y se reconduzca la situación.

Un incordio

También manifiesta que a la junta rectora de la mancomunidad lo que le molesta es “que se nos haga perder el tiempo, porque nosostros no nos dedicamos a esto”. Declara Bríxida Pino que lo hacen “por cuidar el monte y el legado de los antepasados, para conservarlo y mejorarlo cuando se pueda”.

Además, la mancomunidad de montes hace una gestión directa, intenta conseguir pequeñas manchas de monte autóctono y no le tienen “arrendado todo a ENCE para que lo llene de eucalipto”.