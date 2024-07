Los Great Straits ponen la guinda a las celebraciones de El Carmen en San Ciprián

Este lunes y martes San Ciprián, en Cervo (Lugo), celebra las fiestas en honor de la Virgen del Carmen, con mucha fiesta a la par que devoción. Actos litúrgicos y procesiones combinan a la perfección con orquestas, sesiones vermú y la gran actuación del martes por la noche, la del grupo tributo a Dire Straits, los Great Straits.

Está prevista para las 23.30 hrs en la Praza dos Campos de San Cipirán. Un evento gratuito en el que los músicos repasarán buena parte de la discografía clásica de toda una generación. Himnos como 'Telegraph Road', 'Sultans of Swing' o 'Romeo and Juliet' aderezarán una velada muy especial.

Vídeo





Apetece tocar en casa

El líder de la banda, el guitarrista Óscar Rosende, explica que hace muchos años que no tocan por esta zona y que están encantados de volver. Después de un año de gira por teatros y auditorios por España, Portugal y Francia les hace ilusión: "Tocar en la tierra apetece, apetece muchísimo, tocar en casa en verano es un regalo enorme" .

Autodidacta



Confiesa Rosende que se siente realmente afortunado porque lo que está haciendo es "un sueño de cuando era un chaval, al final soy un bendito enfermo de Dire Straits".

Según explica "comencé a tocar la guitarra en los años 90 en la mitad de la adolescencia cuando no existía ni internet ni youtube ni ninguna forma de que alguien te enseñara más que tú mismo, empecé en aquella época obsesionado con aprender las canciones de Dire Straits, de Mark Knopfler. Y aquella cabezonería mira tú hasta dónde me trajo".

Para Rosende las canciones de los Dire Strais "no dejan de ser la banda sonora de nuestras vidas", da igual que tengamos, 30, 40, 50 o 60. Muchos de los que estén allí viajarán a aquellos años 70 u 85. Para él es una de las cosas más hermosas de la música "esa máquina del tiempo que nos lleva a los años en que éramos jóvenes".

Así que ahí tienes una buena opción para rematar las Fiestas de la Virgen de los marineros, repasando los clásicos de tu vida.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?????? ¡GALICIA! ¡VOLTAN OS NOSOS CONCERTOS DE VERÁN! ??



Convidámosvos a desfrutar do millor de dIRE sTRAITS nunha marabillosa noite de verán na nosa benquerida #Galicia ?? ¿Ocúrresevos millor plan? Apuntade:



??? Martes 16 xullo

?? SAN CIBRAO (LUGO)



??? ¡Entrada de balde ! ?? pic.twitter.com/44Z0PlDQPP — gREAT sTRAITS (@gREAT_sTRAITS) July 9, 2024