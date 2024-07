Redes sociales, caldo de cultivo para delitos cibernéticos

Ponte en situación, es algo muy habitual hoy día, creas una cuenta en Tik Tok y ofreces directos para tu comunidad, hasta ahí todo normal. Pero en un momento dado se generan unas treinta cuentas que se dedican a grabarte, mofarse de ti, insultarte por la red...

Eso está sufriendo una joven desde hace un tiempo. Se llama stalking y es un delito tipificado por ley.

La afectada ha puesto el tema en manos de una abogada, pero el acoso sufrido la ha llevado al psicólogo.





Su letrada, Verónica Díaz, del bufete de abogados Díaz-Abad, de Viveiro (Lugo), cuenta que "está con ansiedad permanente, le afecta a su relación con los familiares, está siendo acosada por la red con unas cuentas que ella no controla y no es lo mismo que te insulte un vecino por la calle que te insulten con unas cuentas que, al final, no sabes quién está detrás".

Derecho al honor vulnerado

En este caso se está vulnerando su derecho al honor y a la propia imagen, que está recogido en el artículo 18 de la Constitución. Señala Díaz que "últimamente en las redes sociales esto parece que .., como es algo ficticio, que no vemos, que no palpamos, es algo abstracto, parece que todos, la sociedad, se está saltando este derecho fundamental".

Pero hay muchos delitos más, el phishing – robo de datos para hacerse pasar por otra empresa y asestarnos un palo económico-, el grooming – acoso a menorespor parte de adultos que se hacen pasar por otras personas-, sexting – difusión de imágenes de contenido sexual sin permiso del protagonista... y otros tanto más.





La justicia persigue estos delitos aunque no es fácil

A veces podemos sentir cierta impotencia ante estas situaciones pero debemos saber que la justicia está ahí y trabaja por esclarecer estos casos. Es cierto que en muchas ocasiones es más complicado porque no tienen una persona física como referencia sino una dirección IP o un correo electrónico.

Explica Verónica Díaz que "no es lo mismo que decir, es fulano de tal, vive en tal calle, en tal domicilio y con tal DNI, es decir tú en una cuenta de Tik Tok o una cuenta de Instagram puedes saber el nombre de la cuenta pero, al final, no sabes quién está detrás".

También aclara que los delitos cibernéticos como el stalking pueden conllevar penas de entre tres meses a dos años de prisión y multas de 12 a 24 meses.