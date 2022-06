La justicia da la razón al Concello de Viveiro tras el polémico despido de una limpiadora

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Lugo, dictada el pasado mes de mayo en el procedimiento de despido de una limpiadora de un centro educativo que la empresa adjudicataria del servicio no subrogó, absuelve al Concello de Viveiro de todas las peticiones formuladas.

Esta sentencia confirma, por lo tanto, que la actuación municipal fue ajustada a derecho, avala la misma y constata que los trámites llevados a cabo en su momento por el ayuntamiento contaban con la correspondiente motivación y amparo jurídico.

Desde el gobierno local han lamentado la politización de este asunto por parte de la oposición, que, "en una actitud vergonzosa, sobre todo por parte del Partido Popular y, especialmente por parte de la concejal del BNG", llevaron esta cuestión a la opinión pública, "pidiendo la comparecencia de la alcaldesa en el pleno" y "realizando acusaciones totalmente infundadas".





"No se actuó de forma irregular"

Desde el Concello de Viveiro aseguran que respetarán en todo momento las decisión judiciales, y respetarán, como no podía ser de otro modo, la eventual sentencia que pueda adoptar la Sala do Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ante un eventual recurso, puesto que esta sentencia no es firme.

"De todas maneras, su fallo deja totalmente claro que este ayuntamiento, en ningún caso, actuó de forma irregular", indican desde el ejecutivo viveirense.

Como ya explicó la alcaldesa durante su comparecencia sobre este asunto ante el pleno de la corporación, "cualquier actuación realizada en el ámbito administrativo puede estar sujeta a diferentes criterios interpretativos", pero "esto no puede llevar a formular afirmaciones, como sucedió en este caso, en las que sin fundamento alguno se acusó de irregularidades".





La alcaldesa exige "disculpas" a la oposición

Ante la "gravedad de estas acusaciones", y toda vez que "por parte del PP, Por Viveiro y BNG" se acordó la comparecencia pública de la alcaldesa ante el pleno, desde el gobierno municipal entendieron como "necesario" dar cuenta a los vecinos del fallo de esta sentencia, algo que se llevó a cabo este pasado martes 14 de junio en la correspondiente sesión plenaria.

Después de esta sentencia, la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, espera que, "por parte de aquellos que en su día acusaron a este ayuntamiento de irregularidades", con la "misma contundencia", en este momento, "pidan disculpas".

