Hoy reabre el Cementerio de Ribadeo con más horas pero menos prebendas

El cementerio municipal de Ribadeo abre desde hoy, martes, en horario de once de la mañana a siete de la tarde. Podrán acceder dos personas por unidad de enterramiento, en el caso de los entierros podrán asistir 15 personas y se pide que se esté en el interior del camposanto el menor tiempo posible. Así lo anunció el concejal de Cementerios y Medio Ambiente, Jorge Díaz Freije.

HORARIO EXTRAORDINARIO

El edil comunicó que habrá "un horario extraordinario debido a la situación excepcional que estamos viviendo y será de once de la mañana a siete de la tarde, será de manera ininterrumpida para que la gente tenga más tiempo para hacer las visitas. Vamos a establecer un protocolo para mantenernos seguros. Va a ser un máximo de dos personas por unidad de enterramiento y en el caso de los entierros se restringe la asistencia a un máximo de quince personas”.

VISITAS CORTAS

Díaz Freije contó que “no se podrán utilizar los bancos. Se ruega que las visitas sean el tiempo estrictamente necesario, si van a llevar flores o lo que sea, y no alargar mucho la visita. Rogamos que se respeten estas medidas pues son para hacer una regulación, para que no haya aglomeraciones, ni vernos en el deber de tomar otro tipo de medidas más estrictas o de otro sentido”.