"Historias de un corazón roto", la autoterapia de Cristian Carabalí, un vecino de La Mariña de Lugo que nunca se rinde

CRISTIAN CARABALÍ NO SE RINDE NUNCA, ahora escribe un libro de desamor que le sirve de terapia

Cristian Carabalí es vecino de La Mariña a ratos, cuando no cambia de residencia y se va a Alemania, Francia o Tenerife. Anda por el mundo buscándose la vida porque no tiene miedo a arriesgar y empezar de cero.

Además de dedicarse durante un tiempo a la fotografía y poner su propio estudio, en este nuevo momento de su vida ha decidido escribir un libro, "Historias de un corazón roto".

Es un compendio de historias de desamor, como el dice son “poemas sobre el mal de amores”. Empezó a escribirlos en las redes sociales y la gente le animó a publicar un libro. Ni corto ni perezoso se lanzó a ello, porque nunca ha tenido miedo a probar algo nuevo.

Afirma que es liberador contar lo que tienes guardado “a través de las letras” y piensa que sus poemas pueden ser un ejemplo para la gente “que está pasando este tipo de dolencias en el corazón”.

romper las ataduras

Para él el ejemplo es liberarse de lo que te mantiene atado durante un tiempo y sirve para que la gente sepa que “es posible, puedo hacerlo”, aún en un país en el que no conoces el idioma y estás completamente solo, como hizo él.

Así fue en Francia, empezó de cero “en un cuarto que ni te imaginas, pero salí adelante y ahora tengo mi propio piso y mi trabajo fijo, quiero seguir con mis proyectos, tengo mentalidad de hacer mucho más y el libro es el mejor proyecto que pude hacer en mi vida, sacar todo el dolor que tenía, sacarlo”.

A pesar de que los poemas son de desamor todavía tiene fe en que el amor llegará a su vida “llegará esa persona que me amará como yo le amaré, pero eso tiene que ser con el tiempo”.

sin miedo a nada

Cristian Carabalí no tiene miedo a cambiar “eso mismo me hace ser una persona que va a lo que quiere, aunque muchas personas se pongan en mi camino y me quieran hacer tropezar, yo sigo adelante, porque tengo mentalidad positiva y quiero salir hacia delante”.

En el próximo año “me veo en Tenerife en la playa haciendo fotos de retrato bajo el agua”, quiere poner una empresa de eventos de fotografía y video. Tiene un amigo que pincha música y quiere formar parte del equipo “me gusta el mar, amo el mar y el clima y la temperatura del agua se prestan para estar metidos en el agua haciendo fotos”.

Explica Cristian que su libro “Historias de un corazón roto” está en Amazon. En la portada, un corazón roto en rojo vivo “es inconfundible”.