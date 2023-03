El PP de Foz reclama al alcalde que adecente las instalaciones de la antigua perrera

El PP exige al alcalde, Fran Cajoto, que gestione la limpieza y saneamiento de la antigua perrera, frente a la piscina municipal

Argumenta el portavoz popular, Javier Castiñeira, que "un gobierno local que no se esfuerza por tener la ciudad o la villa que gobierna limpia y aseada es un gobierno que no respeta a sus vecinos, que no siente el cariño que es exigible por el territorio que dirige".

Déficit de limpieza

Señala que "en Foz, el déficit de limpieza es evidente, como pone de relieve reiteradamente el grupo municipal del PP" y reclama el adecentamento de la antigua perrera

Al mismo tiempo, Castiñeira denuncia “el abandono por parte del equipo de gobierno de Foz” de este recinto, situado en un lateral de la nave de obras en el puerto, frente a la piscina municipal.

Pasotismo e hipocresía

Los populares dicen que “esta imagen de la antigua perrera es la imagen del pasotismo y de la hipocresía del alcalde, el socialista Fran Cajoto, que en su día la usó -estaba en mucho mejor estado que ahora- para criticar al anterior gobierno, que fue el que consiguió la financiación y gestionó la nueva perrera en Escanlar”.

Los populares instan “al bipartito la que adecente este espacio y que se preocupe más por la limpieza y la imagen del pueblo, porque, por un lado, los vecinos están hartos, y, por otro lado, da mala imagen de Foz a los turistas que ya empiezan a llegar; se llevan una decepción cuando ven esto”.