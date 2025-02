Estrellas callejeras y freixós en el arranque del Carnaval de Ribadeo (Lugo)

Ribadeo va calentando motores hacia el Martes de Carnaval, su día grande, y este fin de semana empieza a celebrar actos para mover el cotarro.

Uno de ellos es la primera gala, “Chuvia de Estrelas” en la que los artistas son los propios ribadenses de la calle. Se encajan la máscara y el disfraz que más les guste y demuestran su dotes artísticas -musicales, teatrales, de baile, etc- ante sus vecinos. Es una celebración por todo lo alto en la que lo pasan en grande.

reírse de uno mismo

Este año hay cambio de ubicación, la gala se hará en el auditorio y, por la experiencia del año pasado, suele ser un éxito. En eso incide David Martínez, de la Comisión organizadora, "la gente lo pasa muy bien, le gusta mucho actuar y divertirse y este año vamos con lo mismo, mucha actuación y mucha diversión".

Facebook Entroido Ribadeo Gala del Entroido de 2024

Sobre todo consiste en hacer partícipe a todo el mundo que quiera participar. La concejal de dinamización local, Marta Saiz, lo ve como una opción para dar participación a grupos, asociaciones o cualquier vecino que quiera "darle vida a ese artista que lleva dentro".

comida para recaudar fondos

Y para ir recaudando fondos para la comisión organizadora, que siempre se necesita algo de calderilla, durante los próximos dos fines de semana organizan la venta de freixós (o filloas) en la Antigua Oficina de Turismo. Porque "qué es el carnaval sin comer, ya sabemos que todo Ribadeo está entregado estos días con el cocido y, por supuesto, hay que tener un buen postre, en este caso las filloas y tendremos una cosita más, orejas y algo más para comer", adelanta David Martínez.

COPE Desfile de Carnaval de Ribadeo (foto de archivo)

Marta Saiz apunta que también habrá rosquillas, a un precio de 50 céntimos. Los freixós (o filloas) se venden al precio de un euro si van sueltos. Pero si llevas media docena te cuestan 5 euros y la docena 10 euros.

la falta de mano de obra alcanza la filloa

Ella echa en falta voluntarios, cada año hay menos. De hecho tanto su madre como ella misma se pondrán también a los fogones para ayudar. No sabe si "en el caso de los freixós es que no se sabe o no se puede". Ella se suma al equipo ya que hay que "ir tomando el relevo generacional porque es muy importante".

A pesar de que para hacer freixós no hay una lluvia de voluntarios, sí podrán contar con unas cuatro o cinco personas cada día de venta para elaborarlos. Y es que hay que hacer muchos, se venden muy bien normalmente. Allí estarán este fin de semana y el próximo, del 1 y 2 de marzo, desde las 11.30 hrs de la mañana.

Freixos, filloas o freixuelos que también los llaman, hacen las delicias de todos y son un clásico en estas fechas. Pero ¿cómo se hace la masa? es muy sencilla, lleva agua, huevos y harina. Algo de azúcar y canela dependiendo del gusto de cada uno. Algunas personas le echan también leche para que estén más buenos y se peguen menos a la sartén. Y luego están los que les gustan hechos con sangre, o rellenos de Nutella, leche condensada o simple azúcar...

Como en todo cada maestrillo tiene su librillo... pero lo mejor es, sin duda, saborearlos en Carnaval.