Detenidos en Lugo dos bosnios por clonar tarjetas bancarias que usaron para repostar combustible por miles de euros

La investigación se puso en marcha tras tener conocimiento la Guardia Civil de que un camionero de A Mariña no pudo repostar porque alguien había agotado el crédito de su tarjeta

La Guardia Civil ha detenido en la localidad lucense de Ribadeo a dos personas, naturales de Bosnia Herzegovina y de 39 y 60 años de edad, como supuestas autoras de tres delitos de estafa relacionados con el clonado de tarjetas bancarias.

El operativo policial se inició el pasado mes de mayo, tras tener constancia la Guardia Civil de un pago de combustible en una estación de servicio de Ribadeo, por importe de 1.280 euros, con cargo a una tarjeta bancaria asociada a un vehículo pesado que no fue empleada por el propietario del mismo para repostar.

El propietario del camión se percató de lo sucedido, precisamente, cuando iba a repostar combustible con el vehículo de su empresa y la tarjeta no le permitió completar el pago, dado que ya había superado el límite de gasto establecido previamente.

Alamy Un camionero no pudo repostar porque alguien había agotado el crédito de su tarjeta

La Guardia Civil puso en marcha una investigación

Iniciada la investigación, los agentes encargados del caso tuvieron conocimiento de otra situación similar, en este caso denunciada en el Milladoiro -en la provincia de A Coruña-, con el repostaje de un vehículo pesado por importe de 1.340 euros.

Tras analizar todos los datos, los investigadores de la Guardia Civil lograron identificar a las personas que habían llevado a cabo esos repostajes.

La investigación culminó el pasado sábado, cuando los agentes encargados del caso comprobaron que los dos ocupantes de un camión que acababa de repostar eran, “sin ningún género de dudas, las personas supuestamente vinculadas con estos delitos de estafa”, explica la Comandancia de Lugo en un comunicado.

Archivo Cope Los sospechosos tenían en su poder material para clonar tarjetas de crédito

material para clonar tarjetas

Por ello, procedieron a su identificación y los guardias comprobaron, además, que tenían en su poder, entre otros objetos, siete tarjetas bancarias clonadas, a las cuales cargaban los repostajes que hacían en estaciones de servicio. De hecho, acaban de realizar un pago de 1.520 euros para llenar de combustible el camión que conducían.

Además de las tarjetas clonadas, también les fueron intervenidos un lector portátil de bandas magnéticas, empleado en el proceso de clonado de las tarjetas bancarias y cinco herramientas artesanales empleadas para la apertura de las puertas de camiones.

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Mondoñedo (Lugo).