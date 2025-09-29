Detenido en A Mariña (Lugo) por cinco robos con fuerza en el municipio de Burela

El sospechoso fue detenido por la Guardia Civil y enviado a prisión por el juez

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven de 27 años de edad en A Mariña que es sospecho de haber perpetrado cinco delitos de robo con fuerza en establecimientos comerciales en la localidad lucense de Burela y, tras pasar a disposición de la Justicia, el juez decretó su ingreso en prisión.

Según la información facilitada este martes por la Comandancia de Lugo, la persona detenida tenía tres domicilios conocidos, en Ribadeo, Burela y también en Avilés (Asturias).

En cuanto a su modus operanti, “en todas las ocasiones el detenido actuaba de manera similar”, o bien fracturaba los cristales de las ventanas u otros elementos del cierre de los establecimientos comerciales, para acceder a su interior y hacerse con la recaudación de la máquina registradora del local.

un botín de mil euros

Asimismo, en una ocasión se adueñó de un aparato electrónico para expedir tickets y consiguió un botín de cerca de 1000 euros, además de causar daños de diversa consideración en el establecimiento.

La persona detenida ha sido puesta a disposición del Juzgado de Guardia nº 2 de Viveiro (Lugo) y la autoridad judicial ha decretado su ingreso en centro penitenciario.