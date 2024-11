La decisión que salvó la vida de un camionero de Burela (Lugo) en medio de la dana

Agapito Hernández es de Burela (Lugo) y estaba cubriendo una ruta entre Murcia y Zaragoza así que la dana le pilló en la carretera, a la altura de Massalavés (Valencia). LLovía mucho hacía mucho viento y se encontró con unas retenciones importantes en la carretera. El tomó la decisión de meterse a un polígono "porque lo veía un poco alto".

En el polígono el agua ya le llegaba por la mitad de la rueda y, de repente, vio como un torrente le llegaba por la calle de enfrente y por su derecha. Le cubrió la rueda del camión hasta arriba en unos segundos.

INTENTÓ SALVAR A CUATRO PERSONAS, PERO NO QUISIERON

En ese momento había cuatro personas, agarradas a los surtidores de gasolina del polígono. Él les tocó la bocina para que subieran al camión y salir de allí todos juntos, pero no quisieron, señala que “es la espina que tengo, que … ¿cómo habrán quedado esas personas por no querer venir al camión? No sé, podríamos haber salido los cinco en el camión, yo pienso que estarán bien...”

Después de esto, Agapito consiguió salir haciendo un giro a la derecha, a favor del torrente de agua que venía y tenía ya la salida de la autovía. Tampoco se podía circular pero se retiró al arcén que estaba alto y pasó la noche allí.

No comprende cómo las autoridades de la Guardia Civil podían decir, en una situación así, que ahí no se podía parar. “Claro que no se puede parar, en una situación normal”, pero en aquel momento no había más adónde ir, todas las áreas estaban saturadas y había mucha carga de tráfico de camiones. “No quedaba más remedio que parar en el arcén y arrimarte bien a la bionda, no había más sitio, no podías desplzarte a ningún lado porque las carreteras estaban cortadas, Valencia era una ratonera”.

decidir es cuestión de segundos, para bien o para mal

Afirma que “fue una catástrofe y lo peor es la gente que ha fallecido”. No sintió miedo por su vida pero sí “un miedo, un nerviosismo, una impotencia de dónde vas, qué vas a hacer, porque en ese momento la decisión es tomarla en segundos para bien o para mal... salió bien la cosa pero bueno...” Insiste en que es una decisión que tomas en segundos, “no es que sea uno el más listo de todos, podría haber salido para bien o para mal, y mira fue para bien”.

Cedida Bypass de Torrente destrozado, en Valencia

Comenta que, afortunadamente, a él no le pasó como a otro camionero, de Mondoñedo, Juan Comendeiro, que estaba unos veinte kilómetros más adelante y se vió “más cogido”, tuvo que pasar la noche subido al techo de su camión y el vehículo está echado a perder.

LOS AVISOS LLEGARON TARDE

Explica que “los avisos del Gobierno o Protección Civil fueron tardíos”. El primero que le llegó fue a las 21.05 de la noche y él se vio en apuros a las 19 h. Opina que “había otros medios para haber sacado a la gente y haber descongestionado el tráfico”. Cree que son “decisiones del gobierno tardías y malas”.

Señala que “teniendo un ejército como tenemos, con ingenieros que son capaces de montar un puente en medio día y descongestionar el tráfico de coches y camiones, había otras alternativas y apunta que esa gente tiene que estar preparada para tomar las decisiones en el momento y yo creo que no las han tomado”.

PODRÍA HABERSE EVITADO

Agapito destaca que “el desastre de casas, camiones, edificios y coches no lo puedes evitar, pero la desgracia humana, que no son 3 o 4 o 5 muertos, son muchos más, y saldrán más cuando se revisen garajes, el campo... yo creo que se podría haber prevenido de otra manera. Sí se podía haber evitado muchas muertes, no todas, pero muchas de ellas si”.

Ésta ha sido la tercera riada que le ha tocado sufrir a Agapito, porque antes vivía en el País Vasco y sufrió dos más, pero ninguna tuvo tal nivel de víctimas mortales.

ALGO QUE CELEBRAR

Quiere por último dar las gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de él, la familia y amigos, y también dar “muchos ánimos al compañero, Comendeiro, que aunque haya perdido el camión él está bien”.

Cedida Agapito y su mujer Mayte

Ahora aprovecha que ya está de vuelta en casa para celebrar la vida y la salud con su familia, y algo más. Esta sábado su mujer, Mayte, y él, celebran su aniversario de bodas, 39 años juntos. ¡Felicidades por duplicado!