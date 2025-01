El consejo definitivo para evitar disgustos en la campaña de rebajas: "los mismos derechos que en cualquier otra época del año"

Llega esa época de ilusión en la que gastar sin remordimientos porque los precios están por los suelos. O esa es la impresión de los consumidores que todavía animados por el cartel de oferta, se dejan enganchar por la cartera hasta vaciarla casi por completo.

Las rebajas han sido siempre un atractivo importante, aunque en los últimos años han ido perdiendo protagonismo con tantas campañas de descuentos que se hacen periódicamente.

Pero por si nos lanzamos como locos a comprar es importante tener en cuenta varios conceptos. Por ello consultamos con el responsable de la Oficina de Información al Consumidor de Ribadeo, Alberto Moledo.

Él nos cuenta que tenemos los mismos derechos a pagar con tarjeta que en cualquier época, también a realizar devoluciones, pero no es obligatorio que nos devuelvan el dinero, puede ser un vale por el mismo valor. Y que no nos cuelen saldos por rebajas, no es lo mismo, y es importante que figuren los dos precios, el de antes y el de ahora, para apreciar cuál es la rebaja.

Si en alguna circunstancia, como consumidor sientes vulnerados tus derechos, puedes pedir la hoja de reclamaciones y si se niegan a facilitártela o no la tienen, es sanción segura (la mínima parte de 3.000 euros)

Los mismos derechos que en cualquier otra época del año

Si un producto está defectuoso o no nos queda bien tenemos derecho a la devolución, por otro igual o un vale por el valor de la compra. Hay establecimientos comerciales, sobre todo los grandes, que devuelven el dinero, pero eso no es obligatorio. Ellos lo hacen por el margen de ganancias que tienen.

Se paga con tarjeta al igual que en cualquier otra etapa del año, es un método de pago autorizado como el dinero. No te pueden prohibir pagar con tarjeta.

Si necesitas que te suban un pantalón o arreglen una falda, eso queda en manos del propio comerciante. No hay una normativa clara que especifique si tienen o no que arreglarlo.

Ojo con los saldos. En rebajas los productos a la venta tienen que estar también en cualquier otra época y han de llevar los precios de antes y después. Es obligatorio que estén los dos precios, para que los consumidores puedan saber cuánto costaba antes y el precio rebajado, “porque si no entramos en la picaresca”.

Las rebajas duran hasta final de mes de enero aproximadamente, pero en muchos comercios se extienden por más tiempo, así que hoy en día no tienen una fecha exacta. De hecho la temporada de rebajas ya empieza antes, la propia noche de Reyes. Explica Moledo que “es un poco libre para que el propio comerciante la aplique cando quiera”.

Derecho a reclamar

Y si en esta época, como en cualquier otra, consideramos vulnerados nuestros derechos como consumidor qué hacemos.

Pedir la hoja de reclamaciones. Una vez presentada en la Oficina de Consumo, ellos intentan ejercer primero una mediación, buscar una solución amistosa para las dos partes, pero si no hay entendimiento, se tramita la reclamación y se envía al Servicio Provincial de Consumo de Lugo para que resuleva. Suelen tramitarse en cuestión de dos meses aproximadamente.

Pero alerta Alberto Moledo, mucho ojo a los comercios, porque es obligatorio tener las hojas de reclamación y facilitárselas al cliente si las pide. En caso de negarse ya tienen multa asegurada. Y la mínima sanción parte de los 3.000 euros.